Прозрачная полиция: уникальный офис появится во Львове – фото проекта

Во Львове появится первый в Украине прозрачный офис полиции. Открыть здание, которому нет аналога в Украине, планируют до конца 2021 года.

Новейший офис "прозрачной" полиции должен был появиться во Львове еще в 2013 году, но из-за реформы правоохранительных органов в Украине, его заморозили. Теперь при содействии Европейского Союза обновленный проект планируют реализовать до конца 2021 года.

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Что известно про проект? Стоимость масштабного проекта оценивают в 6 миллионов евро. Большая часть денег – это европейский грант, 10% от общей суммы (примерно 600 тысяч евро) оплатит украинская сторона.

Как изменится здание: фотосравнение

На сегодня этот проект уникален, его аналогов в Украине пока нет.

В здании на улице Стрыйской, 105 планируют разместить центр оперативного реагирования патрульной полиции.

В Нацполиции Львовщины убеждены, что открытие нового административного здания позволит перевести полицию в формат сервиса по предоставлению услуг и обслуживания граждан.

Как будет выглядеть "прозрачный" офис полиции во Львове: смотрите фото

Что известно о "прозрачном" офисе полиции во Львове: смотрите видео

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К слову, во время полицейской реформы в Грузии в 2004-м в городах появились так называемые "прозрачные" участки. Внутри расположены фронт-офисы, куда принимают заявления от граждан.

"Прозрачные" офисы полиции в Грузии:

А так выглядит здание Министерства внутренних дел Грузии.



Стеклянное здание МВД Грузии в Тбилиси