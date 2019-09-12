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      Прозрачная полиция: уникальный офис появится во Львове – фото проекта

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      Прозрачный офис полиции появится во Львове
      Прозрачный офис полиции появится во Львове / lv.npu.gov.ua

      Во Львове появится первый в Украине прозрачный офис полиции. Открыть здание, которому нет аналога в Украине, планируют до конца 2021 года.

      Новейший офис "прозрачной" полиции должен был появиться во Львове еще в 2013 году, но из-за реформы правоохранительных органов в Украине, его заморозили. Теперь при содействии Европейского Союза обновленный проект планируют реализовать до конца 2021 года.

      Смотрите также: Офис на острове: как выглядит футуристический проект от украинских дизайнеров

      Что известно про проект? Стоимость масштабного проекта оценивают в 6 миллионов евро. Большая часть денег – это европейский грант, 10% от общей суммы (примерно 600 тысяч евро) оплатит украинская сторона.

      Как изменится здание: фотосравнение

      На сегодня этот проект уникален, его аналогов в Украине пока нет.

      В здании на улице Стрыйской, 105 планируют разместить центр оперативного реагирования патрульной полиции.

      В Нацполиции Львовщины убеждены, что открытие нового административного здания позволит перевести полицию в формат сервиса по предоставлению услуг и обслуживания граждан.

      Как будет выглядеть "прозрачный" офис полиции во Львове: смотрите фото

       

       

      Что известно о "прозрачном" офисе полиции во Львове: смотрите видео

      К теме: Как открытые офисы влияют на производительность и коммуникацию между работниками

      К слову, во время полицейской реформы в Грузии в 2004-м в городах появились так называемые "прозрачные" участки. Внутри расположены фронт-офисы, куда принимают заявления от граждан.

      "Прозрачные" офисы полиции в Грузии:

       

      А так выглядит здание Министерства внутренних дел Грузии.

      будівля МВС Грузії Тбілісі
      Стеклянное здание МВД Грузии в Тбилиси

      blog_ava
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      Теги: Полиция Реформы Новости Львова Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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