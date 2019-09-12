Прозрачная полиция: уникальный офис появится во Львове – фото проекта
Во Львове появится первый в Украине прозрачный офис полиции. Открыть здание, которому нет аналога в Украине, планируют до конца 2021 года.
Новейший офис "прозрачной" полиции должен был появиться во Львове еще в 2013 году, но из-за реформы правоохранительных органов в Украине, его заморозили. Теперь при содействии Европейского Союза обновленный проект планируют реализовать до конца 2021 года.
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Что известно про проект? Стоимость масштабного проекта оценивают в 6 миллионов евро. Большая часть денег – это европейский грант, 10% от общей суммы (примерно 600 тысяч евро) оплатит украинская сторона.
Как изменится здание: фотосравнение
На сегодня этот проект уникален, его аналогов в Украине пока нет.
В здании на улице Стрыйской, 105 планируют разместить центр оперативного реагирования патрульной полиции.
В Нацполиции Львовщины убеждены, что открытие нового административного здания позволит перевести полицию в формат сервиса по предоставлению услуг и обслуживания граждан.
Как будет выглядеть "прозрачный" офис полиции во Львове: смотрите фото
Что известно о "прозрачном" офисе полиции во Львове: смотрите видео
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К слову, во время полицейской реформы в Грузии в 2004-м в городах появились так называемые "прозрачные" участки. Внутри расположены фронт-офисы, куда принимают заявления от граждан.
"Прозрачные" офисы полиции в Грузии:
А так выглядит здание Министерства внутренних дел Грузии.
Стеклянное здание МВД Грузии в Тбилиси