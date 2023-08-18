Кремль планирует псевдовыборы на оккупированных территориях: разведка объяснила, что задумал враг
Источник:ГУР
Россия попытается легитимизировать свое присутствие на оккупированных территориях Украины. Тем временем в ГУР призывают сообщать о коллаборантах.
В сентябре 2023 года Кремль готовится провести фейковые выборы на захваченных территориях Украины. В ГУР рассказали о намерениях россиян, а также пригласили находящихся под временной оккупацией граждан к сотрудничеству.
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Попытка узаконить преступление
Особый цинизм России – выдавать плохие вещи за хорошие. Под маской "благих намерений" совершать геноцид, во "имя православия" убивать украинцев. И вот сейчас Кремль будет отчаянно пытаться показать господство права, закона и выбора там, где его нет.
По данным украинской разведки, российские спецслужбы уже приступили к подготовке к так называемым "выборам" в захваченных регионах. Таким образом, Путин хочет узаконить оккупацию украинских земель, а также военные преступления российской армии.
ГУР просит сообщать об изменниках
Тем временем в ГУР обещают, что все пособники оккупационных властей будут нести ответственность в соответствии с законами Украины и нормами международного плана. Разведчики призывают неравнодушных граждан предоставлять ведомству информацию о псевдовыборах.️ В частности, о:
- коллаборантах из местных жителей и их кураторов из России (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера);
- так называемых депутатах и представителях оккупационных администраций;
- свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.
В ГУР уверяют, что выше предоставленная информация пригодится украинским защитникам. С помощью нее можно будет выяснить пункты дислокации личного и руководящего состава оккупационных войск, штабы врага, расположение складов со снарядами, места размещения, хранения и ремонта военной техники, средств радиоэлектронной борьбы, ПВО.
Фейковые выборы на оккупированных территориях
- В России на 10 сентября назначили так называемые псевдовыборы на захваченных территориях. В так называемых "ЛНР" и "ДНР" будут выбирать "депутатов" так называемых "народных советов республик". А на территории оккупированной Херсонщины проведут довыборы в госдуму России. На оккупированной части Запорожья будут выбирать "парламентариев законодательного собрания".
- Выборы на ВОТ Россия может использовать для увеличения давления на гражданское население. В частности, для усиленной паспортизации жителей украинского Юга.
- Сразу после фейковых выборов оккупанты хотят мобилизовать украинскую молодежь в русскую армию.
- В британской разведке объяснили, какую цель Путин преследует на оккупированных территориях Украины. В первую очередь, это уничтожение национальной идентичности. Для этого в учебных заведениях на ВОТ уже активно начали внедрять российскую систему образования.