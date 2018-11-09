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      Психолог объяснил, что такое любовь

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      Что такое любовь: объяснение психолога
      Что такое любовь: объяснение психолога / moneycrashers.com

      Известный психолог Михаил Лабковский объяснил, что такое любовь с точки зрения психологии.

      Об этом он написал в Instagram.

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      Психолог считает, что любовь – это не что иное, как переживание детских эмоций.

      Одних детей любили в детстве больше, больше обнимали, целовали. Поэтому для них любовь – это выражать свои чувства и мысли без боязни, это прочная стена, дружба.

      Одних дітей любили в дитинстві більше
      Одних детей любили в детстве больше

      А других детей любили меньше, иногда родители были эмоционально холодными. Такие родители не обнимали этого ребенка, а говорили только о школьных оценках и погоде.

      Такой ребенок вырастает с жутким чувством одиночества. Он или она находит партнера и заводит семью и оказывается, что чувство одиночества увеличивается.

      Другие же родители, которые хвалили только за достижения – хорошую оценку, вымытую посуду, убранную комнату, заставляют детей становиться "плейбоями-донжуанами", которые умеют завоевывать любовь. Такие взрослые просто не знают, что любить можно просто за то, что ты есть, за красивые глаза. После завоевания этой жертвы, человек теряет интерес к ней, так какая же это любовь, если не нужно ничего делать ради нее.

      Що таке любов: пояснення психолога
      Что такое любовь: объяснение психолога

      Психолог отмечает, что есть и другой тип – "уступчивые хозяюшки", которые из кожи лезут, чтобы муж оценил ужин, убранную квартиру и кружевное белье. Они записываются на курсы, чтобы приложить больше усилий, чтобы их любили. В итоге – на них никто не женится, поскольку нет взаимности.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Меня постоянно спрашивают, что такое любовь. Друзья мои, я не философ и не поэт, как вы могли заметить, а психолог с 35-летней практикой. И вот что я считаю. Любовь – это не что иное, как ПЕРЕЖИВАНИЕ ДЕТСКИХ ЭМОЦИЙ. Тут нет никаких универсальных схем. Одних детей целовали-обнимали-хвалили, поддерживали, постоянно были рядом. И для них любовь – это тепло, возможность открыто выражать свои мысли, это тыл, дружба... Ну а у большинства, увы, родители вели себя немного по-другому. Например, они могли быть просто холодными. Вот ребёнок умыт-одет-обут, а обнять его никто не бежит. Поговорить такие родители могли только про школьные отметки и погоду. В результате человек вырастает с жутким чувством одиночества. Он находит партнёра, живёт с ним, заводит уже свою семью, но вдруг оказывается, что в отношениях это одиночество ощущается в разы сильнее. Или вот классика – родители-«достигаторы». Которые хвалили только за «пятёрки», обнимали за вымытую посуду, целовали за убранную комнату, доносили всеми возможными способами: «Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ТОЛЬКО ЗА ДОСТИЖЕНИЯ». Как правило, из таких детей вырастают плейбои-донжуаны, которые умеют только ЗАВОЁВЫВАТЬ любовь. Они просто не в курсе, что любят просто так, за красивые глазки. И как только жертва завоёвана, они тотчас теряют интерес – ведь какая же эта любовь, если ничего не надо ради неё делать? А девушки иной раз идут дальше – они становятся эдакими покладистыми «хозяюшками». Прямо из кожи вон лезут, чтобы мужчина оценил ужин, сверкающую квартиру, кружевное бельё или что-то там ещё. Они, как правило, ещё ходят на всякие курсы «женственности», чтобы ещё больше усилий приложить, ещё больше времени потратить – лишь бы любили. Только вот в итоге на них не женятся (а именно этого такие женщины и хотят, ведь у каких-то действий непременно должен быть «конечный результат», нужна цель!). Понимаете, это целая психология, построенная вокруг компенсации и обесценивания. Где нет никакой взаимности. ⠀ Именно об этом будет лекция в #СПБ 24/11/18 (ссылка на билеты – в шапке профиля и в «актуальном»). Приходите одни или с партнёром, будет о чём поговорить. ⠀ #любовь #психология #лабковский #психолог

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

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      Теги: LifeStyle Психология Здоровье
      Источник: 24 Канал
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