Психологи объяснили преимущество "маминых сыночков" и "папиных дочек"

Дети, которые привязаны к родителям противоположного пола, психически здоровее сверстников – они на 45% менее склонны к психическим заболеваниям.

Такую закономерность обнаружили ученые из университета Линкольна в Великобритании, пишет Мarriagefoundation.

В исследовании приняли участие 10 929 семей с подростками 16-18 лет. Дети заполняли специальный опросник, позволяющий определить, есть ли у них психические заболевания или склонность к ним. Также они рассказали ученым, с кем из родителей у них более доверительные отношения.

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Оказалось, что если с 9 до 14 лет мальчик был больше привязан к матери, а девочка к отцу, они меньше других детей склонны к гиперактивности, нервным срывам и другим психическим проблемам. Кроме того, у них гораздо лучше отношения со сверстниками.

Специалисты считают, что доверительные отношения с родителем противоположного пола укрепляют самооценку детей. Но таких семей оказалось немного – 81% девочек и 86% сыновей близки с матерью. С отцами более доверительные отношения у 59% дочерей и 69% сыновей.

Выяснилось также, что мальчики чувствуют себя лучше, когда родители женаты. Девочкам важен не сам брак, а просто хорошие отношения между родителями.

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