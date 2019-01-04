ПСЖ готовит 150 миллионов евро для двух мегатрансферов

Чемпион Франции ПСЖ сделал большое предложение "Аяксу" о покупке двух молодых игроков.

ПСЖ хочет купить сразу двух футболистов "Аякса": полузащитника Фрэнки де Йонга и защитника Маттейса где Лигта. Парижане уже сделали предложение амстердамскому клубу о покупке двух игроков, сообщает Marca.

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Французский клуб приготовил на двух футболистов 150 миллионов евро: клуб готов отдать 80 миллионов за де Йонга и 70 миллионов за де Лигта.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов де Йонг провел 15 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 3-мя ассист. Де Лигт за 16 матчей забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что за 21-летним де Йонгом и 19-летним где Лигтом охотится также испанская "Барселона".

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