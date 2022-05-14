Пусть не суют нос, – в МИД отреагировали на угрозы России из-за вступления Украины в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на циничные угрозы России из-за курса нашего государства в ЕС. В Киеве призвали Кремль не совать свой нос в чужие дела.

В МИД Украины сравнили ценности украинцев с так называемым "русским миром"

Представитель МИД Олег Николенко в комментарии 24 каналу прокомментировал циничное заявление заместителя главы российского МИД Александра Грушко. В Киеве подчеркнули, что Россия не достигла исторически развития, чтобы говорить о европейских ценностях.

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Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии,

– сказал пресс-секретарь украинского МИД.

Николенко сравнил ценности украинцев с так называемым "русским миром". Он отметил, что российская идеология базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод и обогащении властной верхушки.

Поэтому пусть российский режим не толкает свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами,

– резюмировал пресс-секретарь МИД Украины.

Россия угрожает Украине и ЕС: что известно

Россия после полномасштабного вторжения в Украину угрожает нашему государству из-за курса в ЕС. В Киеве ожидают, что в июне Украина получит статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Однако Кремль видит в этом угрозу, как и в стремлении Украины быть членом НАТО. Следовательно, в МИД России заявили, что вступление Украины в ЕС приведет к концу Евросоюза.

О том, что Москва против членства Украины в ЕС также заявлял заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В Офисе Президента ответили российскому политику и заявили, что мнение России никого не волнует.

Подобные угрозы России посыпались в адрес Швеции и Финляндии, которые планируют стать членами НАТО. Также Москва пригрозила "денацифицировать" Польшу вслед за Украиной.

Украина начала курс в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление в Евросоюз. Достаточно быстро Европарламент одобрил заявку Киева.

Важный сигнал Украина получила в марте, когда саммит ЕС призвал Еврокомиссию подготовить заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС.

В середине апреля Украина заполнила первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая президент Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вторую часть опросника.

Ожидается, что в июне саммит ЕС обсудит заявку Украины на членство в Евросоюзе.

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