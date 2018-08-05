Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей родины. К вашему вниманию – ТОП-7 мест Хмельнитчины, от которых перехватывает дыхание.

Хмельницкая область является одной из старейших областей Западной Украины. Следовательно, здесь есть на что посмотреть. Конечно, самым известным городом региона считается даже не сам областной центр, а переполненный историческими памятниками Каменец-Подольский. Но не только этим запоминается Хмельницкая область.

Больше регионов в спецпроекте: Живописная Украина: самые красивые уголки страны, которые стоит увидеть

Хмельницкая область: какие места стоит посетить

Современный Хмельницкий

На первый взгляд, Хмельницкий ничем особенным не поражает – такой себе среднестатистический областной центр с населением почти 300 тысяч человек. Но, как оказалось, это не так. За последние годы он превратился в настоящий прогрессивный молодежный город с множеством парков и других интересных мест, которые прекрасно подходят для пеших прогулок.

Прежде всего стоит посетить здешнюю набережную, которая располагается недалеко от центра. Несколько лет назад ее существенно облагородили – теперь здесь проходят многочисленные фестивали, а хмельницкая молодежь проводит здесь свое свободное время.

Кроме того, Хмельницкий может похвастаться единственным в Украине памятником барону Мюнхгаузену и уникальными скульптурами из металлолома Николая Мазура, что стоят в парке имени Михаила Чекмана. Хотя последние сейчас находятся в плачевном состоянии, но даже несмотря на такой вид не оставят вас равнодушными.

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Среди прочего отметим живописный ботанический сад Хмельницкого национального университета, на территории которого произрастают растения, занесенные в Красную книгу Украины, и экзотические виды. А изюминкой этого места считается японский сад, к созданию которого приложили руку студенты. Таким образом, кроме редких туй Эльвангера, бассейна из райграса и гинкго, здесь появилась экспозиция из камней под названием "Страна знаний" – ландшафтные работы, символизирующие философию, географию, физико-математические, общественно-исторические и другие науки.

Одно из самых красивых мест Хмельницкого, ботанический сад: здесь всегда есть, на что посмотреть

Однако особого внимания заслуживает один из самых интересных исторических памятников, а именно – старое кладбище на улице Каменецкой. И пусть вас не пугает, что это кладбище, поскольку привлекает оно другим: здесь разместились настоящие произведения искусства – изысканные надгробия конца XVIII – начала XIX веков. Также интересно это место благодаря могилам известных жителей нынешнего Хмельницкого, или бывшего Проскурова.

Сказочный Каменец-Подольский

Думаете, что в Украине только Львов дышит историей и поражает архитектурными шедеврами на каждом шагу? На самом деле, есть по крайней мере еще один подобный город на западе, который ничем не уступает вышеупомянутому областному центру. Речь идет о Каменец-Подольском, где каждое здание в Старом городе – это нечто уникальное и впечатляющее. Вообще, само расположение города уже является особенным – Каменец разместился фактически на острове-горе, который окружает каньон реки Смотрич.

Каменец-Подольский с высоты: видео

Самые интересные и красивые места, конечно, можно увидеть в центре города. Особенно завораживают площадь Рынок с ратушей и так называемые колоритные армянские кварталы, где советуем посетить нетуристическую, но не менее завораживающее улицу Длинную – именно на ней старинный дух города сохранился едва ли не лучше всего.

В городе прослеживается влияние многих культур, в том числе и мусульманской. К примеру, показательную трансформацию в свое временя пережил кафедральный костел Святых апостолов Петра и Павла, который был построен как католический. Потом он стал мечетью, и к нему был пристроен 36-метровый минарет, однако после изгнания турок этот храм увенчали бронзовой Мадонной и он снова стал католическим.

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Сохранился в Каменец-Подольском и один из немногих украинских замков-крепостей, к которому ведет Турецкий мост, и который окружают многочисленные башни. Правда, большинство из них со временем растворились в городской застройке, как, к примеру, Казематная башня. Фактически Каменец-Подольская крепость состоит из двух частей: старого и нового замков, а также городских фортификаций. Примечательно, что старую часть замка построили еще до появления огнестрельного оружия, следовательно его башни были полностью каменными. Относительно нового, то замок окружают земляные валы и рвы, которые расположены на площади примерно в 3 гектара.

Каменец-Подольская крепость – одна из немногих, что сохранились в Украине

Бывший риф Подольские Товтры

Вблизи Каменец-Подольского есть одно интересное место, где на равнинной территории резко выныривают горы и скалистые образования. Однако сформировали его не тектонические процессы, а живые организмы. Дело в том, что это остатки барьерного рифа, который когда-то размещался вдоль береговой линии Сарматского моря.

Особенностью этого рифа является то, что его сформировали не кораллы, хотя и эти организмы изредка встречаются, а остатки известковых водорослей, моллюсков, специфических морских червей и тому подобное. Что касается самого моря, то в результате тектонических движений Волыно-Подольской плиты территория нынешнего Подолья начала подниматься, море сначала отступило, а затем вообще исчезло, и на его месте теперь виднеются горы.

Заметим, что в мире фактически нет аналогов такому образованию, однако отметим, что на территориях Великобритании и США можно встретить подобные по некоторым геологическим структурам скалистые гряды.

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Сегодня Товтры имеют площадь более 25 тысяч гектаров, большинство которой покрыто лесами. Всего на территории трех областей (Львовская, Тернопольская и Хмельницкая) Товтры простираются почти на 200 километров, на Подолье это расстояние составляет до 90 километров. В основном эти горы являются невысокими – всего 20-25 метров, правда их абсолютная высота достигает 440 метров, а самой высокой является центральная часть — плосковершинная главная гряда. Больше всего своей уникальностью отмечается Вербецкая товтра, поскольку имеет аж 4 вершины или Четыре кавалера, на которых высятся не только камни причудливой формы, но и растут удивительные цветы.

Подольские Товтры – горы на месте бывшего моря

Товтры отличаются своими живописными пейзажами: острые скалы и провалы, а также богаты растительным и животным миром. На территории Подолья они получили название Медоборы, которое не имеет ничего общего ни с медом, ни с медоносными растениями, а происходит из языка древних индоевропейских племен иллирийцев и означает "между долинами".

Затопленая Бакота и пещерный монастырь

На Хмельнитчине можно побывать и в настоящем затопленном селе, которое после 1981 года в связи со строительством Новоднестровской ГЭС разместилось на дне Днестровского водохранилища. По словам местных, до затопления Бакоту полностью сровняли с землей, а его население выселили в соседние города, правда, ходят и рассказы о том, как под водой люди видели остатки домов и даже церквей.

В Бакоте открываются прекрасные виды на Днестр

Раньше же Бакота была столицей Руси Дольной, территории между Днестром и Южным Бугом, как ее называли в XIII–XIV веках. Также в XIII веке эта местность входила в состав Галицко-Волынского княжества, а в эпоху Киевской Руси Бакота была важным торговым портом на Днестре.

Сегодня все, что осталось от Бакоты – это заброшенные фруктовые сады, Михайловский пещерный монастырь и кельи, в которых жили в свое время монахи, но даже это не оставит вас равнодушными. К примеру, вышеупомянутый храм считается одним из старейших в Среднем Приднестровье, а основан он был в XI веке на месте некогда языческого капища. Он состоит из расположенных в два яруса трех пещер, глубина которых составляет 7-9 метров, и имеет общую площадь в 760 квадратных метров. Кроме того, на стенах святыни есть посвящение Михаилу и написано имя основателя, а также первого игумена – Григорий.

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Существует легенда, что во время татаро-монгольского нашествия здесь прятались как монахи, так и простые люди. Монголы со своей стороны поставили ультиматум, что сохранят жизнь тем, кто отречется от христианства. Однако в итоге ни один человек не согласился, и те, устав ждать, замуровали входы в пещеры, поэтому все, кто там находился, погибли. Другое резонансное событие с монастырем произошло в XV веке, когда в результате обрушения большой скалы он был существенно разрушен, а после, во время польско-литовской войны за Подолье произошел окончательный упадок святилища.

Михайловский пещерный монастырь в Бакоте сейчас не действует, правда, туристов здесь всегда много

Вообще это место считается одним из красивейших в Украине из-за прекрасных видов на воды Днестра, которые открываются с горы. Также здесь сформировался свой микроклимат, который является очень мягким и теплым, и его часто сравнивают с ялтинским. А сами воды Днестра здесь насыщены серебром.

Некогда могучий город Фельштин и его интересности

Лишь в 23 километрах от Хмельницкого лежит весьма интересное село Гвардейское, которое в прошлом было хорошо развитым городком Фельштин. Основал его в 1584 году Николай Гербурт, который имел чешское происхождение, и назвал его в честь своего родового гнезда в Моравии. В свое время Фельштин и имел Магдебургское право, и даже собственный замок, правда, деревянный – некоторые его остатки сохранились и сегодня. Свое нынешнее название Гвардейское получило во второй половине 40-х годов XX века в честь Первой гвардейской общевойсковой и Третьей гвардейской танковой армий. В рамках декоммунизации жители села обращались к местной власти о возвращении исторического наименования, но успехом это не увенчалось.

Кроме остатков замка, нынешнее Гвардейское может похвастаться несколькими архитектурными и историческими памятниками, а также памятником науки и техники международного значения. Украшением поселка считается костел святого Войцеха, с момента освящения которому в 2016 году исполнилось 225 лет. Заметим, что сначала в 1594 на средства Николая Гербурта был построен деревянный костел, а уже после турецкой власти в 1753 году его отстроили из камня. Освящение же храма состоялось 26 июля 1791 года в память о Конституции 3 мая, а после ему был присвоен титул Божьего Провидения. Во времена советской оккупации в помещении святыни были и склады алкоголя и минудобрений, из-за чего начали рушиться стены, и дом культуры, и даже кинотеатр. Вернулся он в приход в 1990 году.

Во времена СССР в костеле святого Войцеха хранили даже алкоголь и минудобрения

Сам храм поражает своей красотой, особенно внутреннее его убранство. К подножию двухъярусного здания ведет широкая аллея, а его фасад оснащен центральным и двумя боковыми входами. Кроме того, в пяти нишах костела установлены статуи святых и Девы Марии. К слову, еще в начале 1990-х он был в ужасном состоянии: роспись не удалось сохранить, уцелела лишь одна икона и крест.

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Также в Фельштине следует посетить старое еврейское кладбище, где в 2007 году был установлен памятный знак об ужасных событиях Второй мировой войны. А в километре от села, в направлении Хмелевки и Нафтуловки, стоит памятник международного значения, который был включен в список наследия ЮНЕСКО – пункт "Фельштин" геодезической дуги Струве. Ранее эта дуга служила для определения параметров Земли, ее формы и размера. Всего таких пунктов насчитывается 265 и располагаются они в 10 странах мира. В Украине еще два пункта дуги Струве, входящих в наследие ЮНЕСКО, размещаются также на Хмельнитчине ("Екатериновка", "Барановка) и один на Одесщине ("Старонекрасовка").

Швейцария на Подолье – курорт Сатанов

Не без оснований Сатанов называют Подольской Швейцарией – эта уникальная местность среди равнин с кучей сопок, густо поросших лесом, и с рекой и озером в долине известна не только в Европе, но и во всем мире. Дело в том, что здесь найдено шесть минеральных источников, различных по составу и уникальных по своим лечебным свойствам.

Сатанов захватывает своей живописностью

Кроме того, в Сатанове богатое историческое наследие. Так, местный христианский монастырь XVI века, в котором побывал Петр I, свидетельствует о том, что эта территория была оплотом христианства. Но наряду с этой религией спокойно сосуществовало язычество – в частности, в прошлом здесь располагался центр языческой религии восточных славян. Язычники со всего мира съезжаются сюда и до сих пор. Связана с язычеством и соседняя гора Богит, на которой размещалось большое святилище-городище, а в его центре стоял один из наиболее чтимых в Киевской Руси Збручский идол. Также за рукотворным валом, насыпанным древними славянами, располагается городище-святилище Звенигород, которое было главным и самым большим по размерам в составе Збручского культового центра. Уже в настоящем археологи на этой территории открыли и исследовали три капища с жертвенными ямами, жертвенные камеры, восемь домов, два колодца для жертвоприношений, а также жилища жрецов.

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Есть в Сатанове еще одно загадочное сооружение – "дольмен". Это величественные ворота, сложенные из каменных глыб, которые, вероятно, имели астрономическое предназначение, а по другой версии, олицетворяли мистический портал между двумя мирами. К слову, это сооружение именуют "украинским Стоунхенджем".

Можно увидеть в Сатанове и более привычные архитектурные памятники. Здесь до нашего времени сохранился замок XVII века, еврейская синагога 1532 года, памятник "Плачущий Иисус" (1653 год), древнее еврейское кладбище (первое захоронение датировано 1576 годом) и Свято-Троицкий монастырь (939 год), который изначально был пещерным.

Сатанов поражает не только историей, но и архитектурой

Атлантида существует

Еще одна удивительная природная достопримечательность области располагается вблизи села Завалье, что в Каменец-Подольском районе, и имеет красноречивое название Атлантида. Это единственная в Украине трехуровневая горизонтальная пещера, а общая протяженность ее составляет более двух километров (2525 метров).

Относительно названия села ходит легенда, связанная собственно с пустотами пещеры. В соответствии с ней, в верхней части склона над пещерой когда-то стояла небольшая церковь, но однажды она провалилась под землю в карстовую полость. В связи с этим село стали называть Завалье. Заметим, что о существовании самой пещеры люди еще не знали, но в то же время понимали, почему случаются подобные явления.

О пещере на этом месте уже заговорили во второй половине XX века. Сначала, в 1950-х годах, здесь был организован карьер по добыче гипса, но в итоге его пришлось закрыть из-за большого количества пустот. Через некоторое время, в 1969 году, остатками от карьера заинтересовались киевские спелеологи, которые как раз и открыли пещеру, а за удивительную красоту ее назвали Атлантидой.

Еще 50 лет назад о пещере Атлантида мало кто знал

Сейчас среди карстовых пещер Украины она занимает особое место. Стены этой пещеры состоят не из скользкой глины, а в основном из кристальных образований. Именно благодаря разнообразию и красоте кристаллов Атлантида популярна не только в Украине, но и в мире. К слову, ее даже называют настоящим минералогическим музеем.

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