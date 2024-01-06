Путин очень хочет жить, – политтехнолог о поступках главы Кремля

Передавая оружие, украинские союзники имеют главное предостережение – чтобы Киев не использовал его для ударов по территории России. Мировые лидеры опасаются, что это может спровоцировать Владимира Путина на применение ядерного оружия.

Однако на самом деле диктатор переживает только за собственную жизнь, сказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен. Путин маниакально опасается смерти.

Вашему вниманию Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное, – Зеленский

"Путин просто страшно хочет жить. Недаром он такой трус – там с двойниками, бронепоездами, бункерами. Вояка так не ведет себя", – отметил Тизенгаузен.

Приведет ли потеря Крыма к устранению Путина

Японские специалисты искусственного интеллекта подтвердили, что Путин использует двойников даже на публичных мероприятиях.

Владимир Зеленский в интервью The Economist намекнул, что основная битва 2024 года состоится в Крыму и Черном море. Освобождение полуострова может стать болезненным ударом для Путина, но вряд ли он лишится президентского кресла.

Крым – уязвимое для Путина место. Но он скажет: "Смотрите, НАТО все сюда бросило". А россияне и не переживают – только 800 тысяч, которые туда переехали. Эти сразу сбегут,

– констатировал Тизенгаузен.

Что действительно может поколебать положение диктатора – это акции, подобные Пригожинской летом 2023 года. Захождение в Россию с определенным захватом территории, вероятно, запустит необратимые процессы в Кремле.

Путин боится: основное

После кратковременного мятежа в России Путин подписал закон о вооружении росгвардии тяжелой техникой. Британские разведчики считают, что таким образом диктатор хочет обезопасить свой режим.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей, и теперь диктатор боится высунуть нос даже в дружественные к себе страны, как Турция.

Несмотря на все свои маниакальные страхи, Путин стремится дальше править Россией. Поэтому он объявил о баллотировании на следующих выборах, хоть и не сразу.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил 23–24 июня мятеж в России, который назвал "маршем справедливости". Боевики захватили военные объекты Ростова-на-Дону, но остановились в 200 километрах от Москвы по договоренности с Александром Лукашенко.Через два месяца, 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. В WSL выяснили, что это организовал глава совбеза Николай Патрушев.