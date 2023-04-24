Путин боится проявить слабость: диктатор ждет от Запада мирных инициатив

По сообщению западных СМИ, российские генералы боятся рассказать Владимиру Путину, что его армии следует отказаться от дальнейшего наступления. Более того, сейчас ей нужно обороняться.

Действительно, кремлевское окружение Путина, предоставляя ему информацию, приукрашивает ее, чтобы не попасть под раздачу. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, что Путин и сам уже понимает, что у его армии большие проблемы.

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Путину это было бы выгодно

Эйдман отметил, что российский диктатор хочет заморозить войну в ситуации, в которой она находится. Но это сейчас невозможно.

Также он боится выступить с такой инициативой, сказать, что Россия достигла своих целей в так называемой СВО и может остановиться. Это бы ему было выгодно,

– подчеркнул политолог.

При этом Украина все равно не остановила бы свое контрнаступление. Но, по мнению собеседника, Путин бы тогда позиционировал миру Россию как страну, которая хочет мира.

Западу в такой ситуации было бы сложнее оказывать помощь Украине. Ведь начались бы претензии со стороны мощного пацифистского движения, которое бы осуждало его,

– предположил Эйдман.

Однако Путин боится пойти на такой шаг. Политолог отметил, что, как все слабые люди, российский диктатор боится свою слабость проявить.

"Он считает, что тогда на него набросятся и сожрут. Путину кажется, если он первым выступит с мирной инициативой, то мир решит, что у России нет ресурсов и сил, чтобы продолжать войну", – подчеркнул он.

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Не может остановиться

Как отметил Эйдман, Путин так рассуждает и сам, потому что это типичная логика преступного мира, воспитавшего его.

Поэтому он считает, что "вор в законе", которым он себя видит, должен всегда "быковать" и не демонстрировать свое бессилие,

– уверен собеседник.

Он отметил, что российский диктатор ожидает такого предложения со стороны Запада. Однако Украина и союзники не пойдут на это.

"Именно поэтому Путин вынужден продолжать бессмысленные наступательные операции, которые разрушительны для российских войск. Но остановиться не может", – отметил он.

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