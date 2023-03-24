Путин – заложник своего сознания: чем руководствуется диктатор во время нездоровых высказываний
Российский диктатор Владимир Путин все чаще демонстрирует полное непонимание происходящего вокруг. Ярким примером является повторение им мнения о том, что в Украине преуспевает фашизм.
Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политтехнолог и политолог. По его словам, приспешники президента России не разделяют его нездоровые фантазии.
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Что делается в голове Путина
Аббас Галлямов объяснил, что Путин – заложник тех схем, которые однажды сам озвучил.
"Он – не тот человек, который может признавать ошибки и сказать: "Да, тогда был неправ, на самом деле все не так, а по-другому", – подчеркнул он.
По его мнению, такое поведение российского диктатора нездорово и демонстрирует психологию эффекта.
Его суть в том, что ты являешься заложником прежних решений, то есть прилагаешь усилия, ресурсы в какие-то давно принятые решения,
– сосредоточил внимание оппозиционер.
По его словам, под таким аффектом Путин не может отказаться от каких-либо своих начинаний, потому что в его голове это будет означать, что все было зря.
Аббас Галлямов рассказал, что мешает Путину трезво оценивать ситуацию: смотрите видео
Путинский вирус не распространяется
Оппозиционер рассказал, что Путин просто не может адекватно воспринимать информацию.
Он столько раз говорил, что в Украине фашизм, что любую информацию, бумажку, где написано, что в Украине фашизма нет, порвет, а тому, кто это принес, ее запихнет,
– объяснил он.
Аббас Галлямов подчеркнул, что президент России является заложником и виновником неадекватности своего восприятия реальности.
По его мнению, ближайшее оцепление Путина вполне нормально оценивает ситуацию.
"Условно Собянин или Мишустин ничего не говорили по поводу украинского фашизма. В глубине души они вполне могут считать, что никакого фашизма нет", – добавил он.
По его словам, мэр Москвы и глава правительства просто ждут безопасного момента, чтобы говорить о том, что думают на самом деле. Вероятно, они ждут того дня, когда правда будет для них выгодна.
Путину осталось недолго
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что ордер на арест российского диктатора стал неожиданным для страны-агрессорки.
- Выдача ордера на арест Путина испугала его приспешников. Политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что своими действиями российский диктатор фактически разрушил планы богатых россиян на беззаботное будущее в стране-агрессоре.