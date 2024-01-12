Такое часто делает Лукашенко, – Тизенгаузен предположил, зачем Путин поехал на Чукотку

Владимир Путин поехал на Чукотку – впервые за 24 года у власти. Но это – стандартная история для главы Кремля. Так он начал свою предвыборную кампанию.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что сначала Путин стартует с отдаленных регионов России. А дальше – все ближе и ближе к центру страны-агрессора.

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"Вообще мог бы всех своих двойников выпустить. Никто бы даже не понял, что в один и тот же день они проводят встречи в разных городах", – сказал политтехнолог.

Так президент России отвлекает внимание от действительно серьезных проблем, которые есть в стране-агрессоре. Россияне из-за проблем с отоплением и сильных морозов согреваются средневековыми методами. Так в Подмосковье местным пришлось греться костром во дворе. В Московской области без тепла живет почти 150 тысяч россиян. Также в России проблемы с электроэнергией. А Путин в это время едет на Чукотку и ходит по теплицам.

Грустный советский нафталин. Какая-то леди ему рассказывает: "Салат выращиваем. Это тепличка, огурцы выращиваем". Путин ходит, все трогает. Лукашенко такое делает часто,

– сказал Тизенгаузен.

Однако самопровозглашенный президент Беларуси пошел еще дальше. К примеру, он проводит фестиваль "Батькина булка" и даже чемпионат по рубке дров среди журналистов.

"И этот показывает (глава Кремля – 24 Канал), что "он такой простой, полетел на Чукотку. Давно мечтал". Конечно, это все для отвлечения внимания. У них все посыплется – с теплосетями и всем остальным. Мы к этому никакого отношения не имеем", – подчеркнул политтехнолог.

Выборы и Путин