"У нас времени нет": почему долгую войну с Россией выиграет Запад, но Украина может проиграть
В Пентагоне уверены, что Владимир Путин надеется продержаться дольше Украины и США, однако он ошибается. В то же время, Владимир Зеленский предостерегает мир, что агрессия России, если ее не остановить, может масштабироваться за пределы Украины.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что у Путина есть план дождаться уступок со стороны Украины и Запада, ведь он собирается править в России вплоть до 2036 года. Однако у США и стран Европы есть инструменты, которые не позволят ему реализовать свои намерения.
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У Путина и США есть время
Тизенгаузен отметил, что у Путина есть время, и у США также есть определенное время и еще деньги.
Однако у нас времени нет, потому что Украина каждый день несет потери – среди военных, мирного населения,
– подчеркнул политтехнолог.
В России скрывают, сколько их военных погибает на поле боя и где их хоронят. В Украине, когда везут героя, который, к сожалению, погиб, города останавливаются, люди встают на колени. В украинском государстве людей, отдавших свою жизнь в защиту родины, ценят и уважают.
"А для Путина, как для любого диктатора, погибающие на фронте люди это "расходный материал", – подчеркнул Тизенгаузен.
Запад должен действовать
Однако, если Путин считает, что "пересидит" Украину и США, по мнению политтехнолога, он ошибается. В этом смысле многое будет зависеть от того, продолжат ли Соединенные Штаты и Европа оказывать военную поддержку Украине.
Также Путин может надеяться на победу в выборах США Дональда Трампа, который сменит риторику Вашингтона, или на то, что в европейских странах придут к власти "правые" политики. Даже если цивилизованный мир в определенный момент решит договориться с главой Кремля, это будет означать его слабость и проигрыш в противостоянии с Россией.
Следствием этого станет осознание Путиным и его "друзьями" по "оси зла", что демократический цивилизованный мир можно сломать "через колено", просто затягивая время,
– подчеркнул он.
Так же как и у Путина, много времени и у Си Цзиньпина, ведь он собирается еще долго править в Китае. И он может также решить проблему с Тайванем, используя фактор времени. Также достаточно времени у Ким Чен Ына для решения вопроса с Южной Кореей.
"В глобальном смысле Путин надеется, что "пересидит", однако, напомним, что он выпал из борьбы гегемонов – Китая и США – за мировое лидерство. А потому Путину не удастся осуществить свой план, если Запад будет действовать эффективно", – заметил Борис Тизенгаузен.
Больше о заявлениях Президента Украины и главы Пентагона по Путину
- Во время визита Владимира Зеленского в США, министр обороны США Ллойд Остин заявил о необходимости поддержки Украины. Он подчеркнул, если сегодня Запад не выступит против агрессии Кремля, то "агрессорами станут другие". Этим агрессорам будет позволено "еще большее кровопролитие и больше хаоса".
- В то же время он отметил, что США будут в большей безопасности, если будут противостоять "все более агрессивной России Путина". А также если Вашингтон даст понять потенциальным агрессорам во всем мире, что они не имеют права решать, каким странам жить, а каким погибнуть.
- По мнению Остина, Путин, несмотря на свои преступления и изоляцию, все еще верит, что может "продержаться дольше", чем Украина и США, но он ошибается.
- Владимир Зеленский отметил, выступая в Вашингтоне, что Россия нацелилась не только на украинскую землю, но и на украинцев. Ее не удовлетворит только часть Украины или даже вся.
- Президент уверен, что Украина "лишь ступенька для России", способ действовать, как "старая империя, умершая в 1989 году". Зеленский подчеркнул, что все, кто воспринимает войну России против Украины как "личную лекцию Путина в так называемом "университете агрессии", получили сообщение: "Путин должен проиграть".