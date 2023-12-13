Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что у Путина есть план дождаться уступок со стороны Украины и Запада, ведь он собирается править в России вплоть до 2036 года. Однако у США и стран Европы есть инструменты, которые не позволят ему реализовать свои намерения.

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У Путина и США есть время

Тизенгаузен отметил, что у Путина есть время, и у США также есть определенное время и еще деньги.

Однако у нас времени нет, потому что Украина каждый день несет потери – среди военных, мирного населения,

– подчеркнул политтехнолог.

В России скрывают, сколько их военных погибает на поле боя и где их хоронят. В Украине, когда везут героя, который, к сожалению, погиб, города останавливаются, люди встают на колени. В украинском государстве людей, отдавших свою жизнь в защиту родины, ценят и уважают.

"А для Путина, как для любого диктатора, погибающие на фронте люди это "расходный материал", – подчеркнул Тизенгаузен.

Запад должен действовать

Однако, если Путин считает, что "пересидит" Украину и США, по мнению политтехнолога, он ошибается. В этом смысле многое будет зависеть от того, продолжат ли Соединенные Штаты и Европа оказывать военную поддержку Украине.

Также Путин может надеяться на победу в выборах США Дональда Трампа, который сменит риторику Вашингтона, или на то, что в европейских странах придут к власти "правые" политики. Даже если цивилизованный мир в определенный момент решит договориться с главой Кремля, это будет означать его слабость и проигрыш в противостоянии с Россией.

Следствием этого станет осознание Путиным и его "друзьями" по "оси зла", что демократический цивилизованный мир можно сломать "через колено", просто затягивая время,

– подчеркнул он.

Так же как и у Путина, много времени и у Си Цзиньпина, ведь он собирается еще долго править в Китае. И он может также решить проблему с Тайванем, используя фактор времени. Также достаточно времени у Ким Чен Ына для решения вопроса с Южной Кореей.

"В глобальном смысле Путин надеется, что "пересидит", однако, напомним, что он выпал из борьбы гегемонов – Китая и США – за мировое лидерство. А потому Путину не удастся осуществить свой план, если Запад будет действовать эффективно", – заметил Борис Тизенгаузен.

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