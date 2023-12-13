Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що Путін має плани дочекатися поступок з боку України та Заходу, адже збирається правити в Росії аж до 2036 року. Проте США та країни Європи мають інструменти, які не дозволять йому реалізувати свої наміри.

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Путін та США мають час

Тизенгаузен зазначив, що Путін має час, і США також мають час та ще й гроші.

Однак у нас часу немає, тому що Україна кожного дня зазнає втрат – серед військових, мирного населення,

– наголосив політтехнолог.

В Росії приховують, скільки їхніх військових гине на полі бою, та де їх ховають. В Україні, коли везуть героя, який, на жаль загинув, міста зупиняються, люди стають на коліна. В українській державі людей, що віддали своє життя на захист батьківщини, цінують та поважають.

"А для Путіна, як для будь-якого диктатора, люди, які гинуть на фронті, це "витратний матеріал", – підкреслив Тизенгаузен.

Захід має діяти

Проте, якщо Путін вважає, що "пересидить" Україну та США, на думку політтехнолога, він помиляється. В цьому сенсі багато що буде залежати від того, чи продовжать Сполучені Штати та Європа надавати військову підтримку Україні.

Також Путін може сподіватися на перемогу у виборах у США Дональда Трампа, який змінить риторику Вашингтона, чи на те, що в європейських країнах прийдуть до влади "праві" політики. Навіть якщо цивілізований світ в певний момент вирішить домовитись з очільником Кремля, це означатиме його слабкість та програш у протистоянні з Росією.

Наслідком цього стане усвідомлення Путіним та його "друзями" по "вісі зла", що демократичний цивілізований світ можна зламати "через коліно", просто затягуючи час,

– підкреслив він.

Так само як і у Путіна, багато часу є й у Сі Цзіньпіна, адже він збирається ще довго правити в Китаї. І він може також розв'язати проблему з Тайванем, використовуючи фактор часу. Також достатньо часу у Кім Чен Ина для розв'язання питання з Південною Кореєю.

"У глобальному сенсі Путін сподівається, що "пересидить", однак, нагадаємо, що він випав з боротьби гегемонів – Китаю та США – за світове лідерство. А тому Путіну не вдасться здійснити свій план, якщо Захід буде діяти ефективно", – зауважив Борис Тизенгаузен.

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