Четыре причины ядерного шантажа Путина

Путин провел заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию, на котором сообщил об изменении ядерной доктрины России.

Примечательно, что еще в июне вопрос о возможности ядерного оружия поднимался на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Тогда президент России Владимир Путин заявил об отсутствии соответствующего уровня угроз. Однако уже в сентябре, учитывая опубликованную информацию, Кремль существенно снижает порог допустимости использования ядерного оружия. Логично задать вопрос о причинах такого решения и выбора времени для соответствующих заявлений.

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Внешний антураж решения

Привлекает внимание внешний антураж этого решения. Такие документы, как правило, разрабатываются без лишнего освещения в прессе и становятся известными только после публикации открытой их части. В этом случае мы имеем дело с пиар-сопровождением решения еще до появления текста доктрины. Причем в виде полной стенограммы выступления Путина на сайте Кремля. Она содержит ряд политических тезисов, но максимально лишена конкретики относительно механизмов использования ядерного оружия.

Проще говоря, Путин сказал, что может нанести удар, но ни словом не обмолвился о его возможных масштабах в каждом из озвученных им сценариев. Это оставляет место для полета фантазии у получателей информации.

Второй компонент – время принятия решения и соответствующих заявлений. Здесь сходятся в одно сразу несколько процессов.

1. Атака ВСУ на Курскую область стала неприятным сюрпризом для Кремля и информационным поводом, который заставил даже ряд подконтрольных ресурсов публично усомниться в результативности "СВО". Попытка вытеснить украинские силы пока не принесла результата.

2. В то же время, несмотря на значительное (по сравнению с январем – июнем) продвижение в Донецкой области, Россия не смогла захватить ни одного крупного города. То есть картины победы на фронте для нейтрализации негатива от Курской проблемы обеспечить не удалось.

3. За последние месяцы ВСУ существенно нарастили интенсивность ударов по тыловым районам России и смогли поразить несколько крайне важных целей. Речь идет о нефтебазах и складах вооружения.

4. Начался процесс передачи Украине авиации, а последние недели идут дискуссии о целесообразности разрешения Украине использовать дальнобойное западное оружие для ударов по тыловым районам России.

5. Активизировались дискуссии о форматах и возможностях завершения войны в Украине. Причем с достаточно широким разбросом тезисов, в частности, со стороны руководства стран Евросоюза. Достаточно вспомнить заявления чешского президента, дискуссии у кандидатов в президенты США. Также было очередное оживление Китая и Бразилии с предложением своего алгоритма завершения войны.

На этом фоне происходит внешнеполитическое турне Владимира Зеленского, целью которого является не участие в Генассамблее ООН, а встреча с рядом европейских и американских политиков для обсуждения своего видения выхода из войны.

6. И, наконец, активная политика Китая по усилению своего присутствия в регионах, которые в Кремле привыкли считать зоной своего влияния.

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Учитывая сказанное выше, публичная коммуникация Путиным темы возможного использования ядерного оружия является, скорее, информационной операцией или, если хотите, ядерным шантажом ряда государств.

В каждой информационной операции есть свои целевые группы, цели и задачи. В этом случае можно условно определить четыре ключевых блока посылов Путина.

Реальности современной России

Контроль Украиной части Курской области и регулярные атаки на тыловые объекты в России ставят под сомнение успешность проведения не только так называемой СВО, но и способности военного руководства обеспечить защиту собственной территории. А это уже становится внутриполитической проблемой лично для Путина.

С одной стороны, есть факт атаки на территорию России, который фактически остался без ответа. С другой – есть необходимость усиления вооруженных сил. Это связано с темой мобилизации, а она не на шутку пугает рядового россиянина. Одним из ответов было недавнее решение об увеличении численности армии.

Вторую часть информационной операции наблюдаем сейчас. Путин заявляет о снижении порога допустимости ядерного удара, где, среди прочего, упоминает не только возможное использование западного оружия ВСУ, но даже атаки беспилотниками. Теоретически это может на какое-то время успокоить граждан России. Мол, это раньше просто не было нормативных документов, которые бы позволили ответить.

Дальнобойное оружие Украины

Вопрос использования ракет и авиабомб западного производства для ударов по российской территории сегодня уже не является вопросом гарантированной безопасности тыловых областей России. Украина демонстрирует, что может атаковать важные объекты оружием собственного производства. Но такое разрешение (если оно будет), с одной стороны, резко усиливает возможности ВСУ, а с другой – имеет политический характер, снимая ментальные ограничения на поставку в Украину большего количества современного и мощного оружия.

Но с 2022 года уже прошло более двух лет, и для ряда политиков стран НАТО вопрос стоит не в том, обеспечит ли такое разрешение военный успех Украины, а в том, насколько это может затянуть войну.

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Соответственно, заявления Путина направлены именно на политиков США, Франции и Великобритании. Путин не так угрожает им войной, как использованием "ядерной палки" в случае негативного сценария того, что в России называют "СВО".

Подобный шантаж вряд ли быстро изменит объемы помощи, которую предоставляют Украине, но вполне может стать дополнительным аргументом для политиков, выступающих против переноса войны на российскую территорию.

Сигнал и на Запад, и на Восток

Снижение порога допустимости применения ядерного оружия является также политическим сигналом, направленным на сохранение статуса "супердержавы", как это себе представляют Путин и его окружение. Сегодня Россия не может обеспечить удержание своей зоны влияния, в частности на территории бывшего СССР. Значительная часть государств региона (а также Балканских государств, стран Африки) находятся в поиске новых партнеров, среди которых, кроме европейских государств, есть Турция, КНР.

Созданная Россией ОДКБ фактически не выполняет роль военного блока. На этом фоне заявление о возможном применении ядерного оружия направили странам как Запада, так и Востока. Опять приведу две цитаты Путина:

"Мы видим, что современная военно-политическая ситуация динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в частности возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников".

"В проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание".

Таким образом Путин пытается намекнуть, что готов защищать зону российского влияния, в частности используя элементы угрозы ядерным оружием. Отдельный пункт по Беларуси является расшифровкой, или демонстрацией, намерений. Причем, учитывая активную игру Китая на белорусском направлении начиная с июня месяца, адресат послания (по меньшей мере белорусской его части) находится, скорее, в Пекине, чем в Вашингтоне.

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Приглашение к разговору

Подытоживая, можно утверждать, что Путин снова пытается использовать ядерный шантаж для начала переговоров с ключевыми геополитическими игроками. Речь идет не о завершении войны в Украине, а о переформатировании мировой системы с сохранением за Россией некоего исключительного статуса. Ядерное оружие – едва ли не последний аргумент Путина. Ведь Россия уже давно не супердержава ни в экономическом, ни военном, ни политическом плане.

Для Путина важны именно переговоры о глобальных вопросах. В таком случае война в Украине является лишь элементом глобальных договоренностей. В Кремле рассчитывают на возможность обмена: уступки по периферийным (для России) направлениям хотят обменять на уступки наших партнеров по украинскому кейсу.