Могут ликвидировать: эксперт объяснил, чем именно Лукашенко намозолил Путину

В Беларуси множество раз продолжали "обучение" и уже совершенно очевидно, что Лукашенко держит Путина за дурака. Или же обратите внимание, эти странные проверки информации о мобилизованных – вокруг этого много разговоров.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что белорусские "добровольцы" воюют в Украине, да – за деньги, такие случаи есть. Бывало, что после 24 февраля фиксировали белорусских военных на территории Украины.

Читайте также Россияне готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину, – Генштаб

"Но дальше Лукашенко испугался, мне кажется - он думает, если его военной физически не вступят в войну против Украины - то ему все все простят", - говорит Клочок.

Валерий Клочок украинский политолог Он идиот, если в самом деле так думает. Никто ничего не простит. Все прекрасно знают, кто откуда уходил и откуда летели ракеты.

Клочок убежден, что Путин не будет терпеть эти проделки постоянно. В конце концов, он будет принимать решения и Путину сегодня нужно наступление с Севера.

Полный стрим разговора с политологом Валерием Клочко: смотрите видео

"Но, я хотел бы прокомментировать распространение в информационном поле постоянного нарратива о том, что вот-вот будет наступление из Беларуси. Буквально накануне появилось сообщение от ГУР МОУ, что ударная группировка в Беларуси – отсутствует", – отмечает эксперт.

На сегодняшний день ему действительно важно это движение, но Беларусь не готова. Почему? Возможно, не хватает военной способности, сам Лукашенко рассказывал, что у него армии 30-40 тысяч, сколько будет ударных батальонов – ну, возможно, 10-15 тысяч, это не количество военных,

– резюмирует Валерий Клочок.

Что происходит в Беларуси