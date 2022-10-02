Путин начал давать заднюю, он отступает даже на своей территории, – Давыдюк
Весь цивилизованный мир не воспринимает заявления российского диктатора Владимира Путина. А Россия как государство сегодня не имеет позиции.
Такое мнение 24 каналу высказал украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, президент России сначала принимает нелепые решения.
Обратите внимание Путин заигрался в манипуляции, и его план поднятия ставок дал сбой
А через некоторое время, столкнувшись с реальностью, начинает отступать.
"Путин отступает даже на своей территории"
В частности, по словам Давыдюка, российский диктатор угрожал Украине новыми атаками.
Однако сейчас он стал давать заднюю. Путин не только не пошел в атаку на новые города. Он пытается хотя бы закрепляться в отдельных селах, которые удалось захватить. Причем Путин отступает не только на нашей территории, но даже на своей территории,
– подчеркнул политолог.
Как отметил Давыдюк, лучше всего непоследовательность Путина демонстрирует изменение его позиции относительно так называемой "частичной" мобилизации в России.
"Сначала в российскую армию начали хватать всех подряд. А теперь уже он говорит, мол, некоторых мобилизованных вернут", – рассказал политолог.
"Россия – страна трусов и фашистов"
Эксперт напомнил, что россияне начали массово убегать от мобилизации за границу. Причем многие из этих людей поддерживали войну в Украине.
Это демонстрация того, какова Россия на самом деле. Это страна трусов и фашистов. Но они хотят, чтобы кто-то за них совершал преступления, а они смотрели на это по телевизору и получали надбавки к пенсии,
– сказал политолог.
Чего боится Путин
Давыдюк добавил, что из-за неспособности одержать победы на фронте и влиять на настроения в собственной стране у главы Кремля остается единственный аргумент.
Путин сейчас пытается шантажировать мир ядерным оружием, чтобы не показать, что король голый. У него начался большой внутренний кризис и он боится процессов, которые могут начаться в его стране,
– отметил политолог.
Стрим Юрия Гаврищака и Николая Давыдюка: смотрите полное видео
Позиция Владимира Путина по отношению к Украине: главное
- Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле и объявил об аннексии 4 украинских областей. Как отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, все говорит о том, что диктатор окончательно потерял связь с реальностью.
- Эксперты из американского Института изучения войны считают, что Путин решил аннексировать территории, вероятно, для того, чтобы заморозить войну на нынешних линиях фронта и дать время мобилизации для восстановления российских сил.
- По словам политолога Андрея Вигиринского, глава Кремля озвучил новые цели войны: он фактически объявил "крестовый поход" против неолиберального мирового порядка.