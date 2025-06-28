Вызвал нервную реакцию Путина: какой главный итог саммита НАТО не нравится России

Накануне саммита НАТО в Гааге западные СМИ рисовали слишком пессимистическую картину будущего Альянса. Однако его результаты оказались лучше, чем прогнозировалось.

Однако саммит НАТО обнаружил также и проблемы, которые существуют внутри Североатлантического альянса. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Петр Олещук, отметив, что у Дональда Трампа ошибочное представление относительно Владимира Путина.

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Саммит НАТО прошел успешно

Олещук отметил, что накануне саммита НАТО в Гааге в СМИ рисовались апокалиптические картины, что Альянсу, мол, осталось существовать мало времени, что он якобы продлится два часа и никаких важных решений страны-члены НАТО не примут.

На этом фоне саммит прошел даже вполне успешно – необходимые решения приняли, евроатлантическое единство продемонстрировали. Также Трамп впервые заявил о том, что планирует выполнять обязательства перед странами-партнерами и что он с ними до конца,

– подчеркнул политолог.

Также был номинирован новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – генерал-лейтенант Алексуса Гринкевича. Это американский генерал и, по мнению Олещука, Соединенные Штаты таким образом сигнализируют, что из Европы в военном плане они уходить не собираются.

Кроме того, было принято решение об увеличении расходов со стороны стран-членов НАТО, что вызвало нервную реакцию Владимира Путина.

Он заговорил, что у стран НАТО высокие расходы, а он хочет сократить расходы России на оборону и завершить войну. Мол, он бы их хотел уменьшить, но страны НАТО почему-то увеличивают свои расходы. В России тоже заметили эти решения на саммите НАТО,

– отметил политолог.

Однако общие противоречия в Альянсе, по его мнению, окончательно никуда не делись. В частности Трамп во время саммита говорил одно, а уехав из Гааги и услышав какие-то заявления Путина, начал рассказывать уже о другом.

Поэтому рассчитывать на то, что Трамп будет незыблемым сторонником евроатлантического единства, наверное, не приходится, – сказал он.

Президент США имеет персоналистский подход в принятии решений. Для него мировая политика – не политика государств, наций, а персоналий, которые ему либо нравятся, либо нет. Причем все эти персоналии он рассматривает как бизнесменов, с которыми можно заключить сделку, ведь ни один из них, как считает Трамп, не откажется от выгодных условий.

Однако не все мировые политики являются бизнесменами. Путин – не бизнесмен, он – коррупционер, частично идеологизирован и индоктринирован в идеологемы "русского мира". Поэтому то, что он делает с точки зрения бизнеса нельзя назвать выгодным,

– уверен Петр Олещук.

Соответственно, по мнению политолога, идеи Трампа, что Путин согласится на предложенные ему выгодные сделки, не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, что по мнению политолога Игоря Чаленко, одним из важнейших результатов саммита НАТО является признание России долгосрочной угрозой для Альянса. Поскольку есть "конкретный пример – война России против Украины" и ее нежелание останавливаться, страны-члены НАТО теперь активнее будут выделять средства на оборонную сферу.