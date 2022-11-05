Болезненные пощечины и унижение: как Путин, повышая ставки, ведет Россию к краху

Тактика российского диктатора повышать ставки и запугивать мир перед любыми переговорами, похоже, окончательно рассыпалась в 2022 году. Как выяснилось, царь оказался слабым и трусливым, а также не способным просчитывать события на несколько шагов вперед.

Ярким примером провального путинского блефа с повышением ставок является зерновое соглашение. Обиженный за атаку его жалкой флотилии, он хотел шантажировать мир новым голодомором, но получил болезненную пощечину.

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Впрочем, президент Турции Реджеп Эрдоган, украинские дипломаты и представители ООН просто отмахнулись от безумного фюрера как от надоедливой мухи и продолжили возить зерно. Поняв, что ответить на такие поступки ему нечем, диктатор Путин не нашел ничего лучше, чем объявить о "возвращении России к выполнению соглашений".

Кремль становится символом слабости и неизбежного краха

Фактически таким шантажом, на который физически не может быть никакой реакции, Путин демонстрирует всему миру, что король является голым. Это ослабляет его позиции как "лидера, который никогда не проигрывал".

Кроме того, с каждым таким раскрытым блефом российский диктатор выбивает из своих рук даже те козыри, которые до сих пор есть. В частности, говорится об угрозах ядерного или химического оружия.

В то же время подобные поступки делают смелее партнеров Украины, которые даже на девятый месяц полномасштабной войны до сих пор не хотят разозлить Путина решительными действиями, лишь бы не допустить эскалации ситуации.

А вот на союзников России демонстрация слабости российского руководителя действует по-другому. Сильные страны теряют желание поддерживать сторону, что проигрывает. А слабые страны отчаиваются и понимают, что Кремль не способен гарантировать им защиту, потому что не может этого сделать даже в отношении собственных территорий.

Начиная с 24 февраля, Путин для всего мира превратился из сильного геополитического стратега в жалкого старика, чьи руки по локоть в крови.

Если раньше ради дешевого газа, поддержки собственных иллюзий о безопасности мира и за немалые деньги западные чиновники закрывали глаза на преступления Путина, то полномасштабное нападение на Украину изменило ситуацию коренным образом. И хотя, например, Франция и Германия вполне могли бы в дальнейшем обменивать собственную независимость на бесполезные попытки примирить агрессора, точку во всем поставил именно тот факт, что Путин не смог достичь блицкрига.

Быстрой победы и дальнейшей стабилизации ситуации в Европе, на которые так надеялись лидеры этих двух стран, так и не произошло. Российский лидер, осознав, что вполне может проиграть, начал откровенно атаковать глубоко обеспокоенные государства ЕС. И это было его первой сверхсерьезной ошибкой.

Фактически же европейские лидеры оказались слишком зависимы от российских энергоносителей и денег, а также запуганы ситуацией. Они были готовы продолжать покупать газ у Москвы, откладывать санкции и всеми доступными способами делать все, чтобы экономические ограничения проходили параллельно с business as usual.

То есть решение о запрете покупать газ "мы, конечно, примем", но пусть оно начнет действовать через 8 лет, потому что европейцы не должны мерзнуть или много платить за коммуналку.

Так было еще в мае – июне. Но уже в начале ноября ситуация кардинально изменилась. Коллективный Шольц наконец-то понял, что нет ничего страшного в диверсификации рисков. Можно покупать газ не у России, а рисковать и играть с шулером получается дороже себе. И случилось так только потому, что Путин стабильно шел на поднятие ставок.

Он последовательно и бестолково "задалбывал" своих клиентов, а потом вообще устроил им эмбарго в надежде, что те приползут к нему с молитвами о газе. Но подходящий момент для такого давно прошел. Диктатор, чье желание поскорее уничтожить Украину, так этого и не понял.

Как Путин потерял единственный и самый важный заработок

Нет никаких сомнений, что Москва десятилетиями готовилась к захватнической войне против Украины. Делала она это как в политической сфере, так и экономической.

Чтобы обезопасить себя от резкой реакции со стороны Евросоюза, Путин через свою агентурную сеть не только финансировал крайне левые и правые европейские партии, но помогал им прийти к власти и всячески поддерживал с ними тесные отношения.

Как и для чего Россия строила газопроводы в обход Украины Во-первых, чтобы шантажировать Европу, а во-вторых, чтобы война никак не влияла на жизнь рядового европейца и не вызывала лишних беспокойств. Так появились "Турецкий" и "Северный" потоки. Так строился Nord Stream – 2, на который так надеялась Германия, потому что запуск этого газопровода давал Берлину шанс десятилетием властвовать в ЕС. А благодаря влиянию России на немецких политиков, они не слушали никого, кто предупреждал, что такая зависимость от российской "газовой иглы" невероятно опасна.



Путин вполне мог превратить Шольца в Орбана еще до начала войны, если бы он дождался ввода "Северного потока – 2" в эксплуатацию. Но нетерпение его погубило. Немцы, так или иначе все же понимавшие последствия развязанных посреди Европы боевых действий, проявили устойчивость. Не без помощи Вашингтону. Так Путин потерял первый козырь. Ситуация не была для него критической, ведь несмотря ни на что Евросоюз не собирался отказываться от российских энергоносителей. И даже наоборот – скупал их в невероятных объемах, несмотря на рекордно большие цены.

Ярким примером такой интеграции Москвы в политику других государств может служить Венгрия с ее Орбаном, Франция с пророссийской Ле Пен или умеренным и испуганным Макроном, Германия со Шредером, Меркель, Шольцем и другими деятелями, Италия с Берлускони.Запад практически закрывал глаза на преступления России. Вернее, угрожал пальцем, мол, сотрудничать будем как обычно, но давайте больше ни на кого не нападать. Санкции введем, но умеренные. Да и сами их нарушим, держите тепловые прицелы для танков

Однако русский царь решил, что Европа все же слаба и что ее можно дожать. Он начал играть в газовые ограничения. Мол, остановлю все ваши заводы, если санкции не снимете. А падение давления в трубе – это ремонтные работы. А вот если бы "Северный поток-2" работал, проблем бы не знали.

Для немцев, которые действительно оценивали "Газпром" как надежного поставщика, это оказалось ударом. Ибо выяснилось, что пересидеть эту войну на континенте без серьезных потрясений им не удастся. И нужно все же искать варианты, где покупать газ. Однако желание усидеть на двух стульях на тот момент все же оказалось слишком сильным. Берлин смог в очередной раз унизиться, организовать исключения из санкций и уговорить Канаду передать России турбину Siemens.

Однако россияне лишь почувствовали слабость и вытерли об Шольца ноги, придумав новую отмазку от продолжения поставки газа. Именно это привело к невероятному, по мнению Путина, эффекту. Вместо того чтобы окончательно прогнуться под московско-имперскую диктатуру, немцы вдруг выяснили, что можно покупать газ не в России.

Совершенно неожиданно оказалось, что избавиться от зависимости от российского газа они могут не до 2030 года, а уже сейчас. И ничего страшного при этом для Германии не произошло.

Путин пытался поставить Европу на колени, а потом сам показал ей, как подняться. Отключениями от газоснабжения он заставил давних партнеров "Газпрома" сменить поставщика в максимально короткие сроки. А чтобы совсем выстрелить себе ногу, он взорвал трубы "Северного потока". Надеялся, что таким образом Россию не накажут на миллиарды за несоблюдение договора о поставках газа, а также пытался заручиться поддержкой Эрдогана и вернуть хотя бы часть влияния на Европу с помощью турецкой ветки газопровода. Но это уже ни на кого не подействовало. Ибо даже максимально зависимые от российского голубого топлива страны нашли выход.

Потеря Россией европейского рынка газа является критичной для ее экономики. Не менее болезненной будет и проблема с недополученными доходами за продажу нефти. Ведь в шестом санкционном пакете ЕС одобрил запрет на весь импорт российской нефти морским путем в европейские страныгода и на все продукты нефтепереработкигода.Кроме того, в восьмом пакете указано , что членам Евросоюза будет запрещено перевозить российскую нефть в третьи страны, если цена сырья будет выше определенных значений. То есть россиянам собираются ограничить стоимость их Urals, чтобы они не могли получать сверхприбыли. Установить лимиты на ценник добытой в путиностане нефти собрались и страны G7.

Каким образом цивилизованные государства будут контролировать подобные ограничения, пока никто не знает. Однако перекрытие России доступа к деньгам может больно ударить по "ванькам". Ведь более чем за 30 лет существования после развала СССР, а также за 22 года правления Путина, страна-бензоколонка деградировала. В России не производят вообще ничего, что могло бы заинтересовать мир. Только газ, нефть и смежные продукты. Половину доходов из своего бюджета Кремль получает именно с продажы энергоносителей. С учетом того, что 40% всех российских годовых денег в 2023 году Путин будет тратить на войну, посчитать дебет с кредитом не трудно: фанаты "русского мира" будут есть бересту под крики "Гойда!".

И нет никаких шансов, что Путин сможет выкрутиться и начать зарабатывать такие же деньги за счет продаж нефти и газа странам Азии. Потому что крупные игроки – Китай и Индия – покупают гораздо меньше сырья, чем Европа, и делают это только если предоставить им огромную скидку. Они всего лишь пользуются ситуацией, в то время как экономика России бьется в агонии. И хотя россияне только начинают это чувствовать, уже летом 2023 года им станет очень "весело".