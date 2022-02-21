Путин принял решение об очень серьезной эскалации, – Пионтковский

Владимир Путин может потерять какой-либо из своих рычагов давления. Однако у него остается один из важнейших – военный.

Его глава Кремля активно применяет последние 2 дня. Об этом в эфире 24 канала заметил российский публицист Андрей Пионтковский.

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Пионтковский: Военный рычаг идет в ход

По его словам, все фейковые террористические акты, взрыв на химическом заводе, "уничтожение" диверсантов – так "грубо" подано, что Россия даже не пытается быть убедительной.

Военный рычаг уже идет в ход. Понятно, что Путин принял решение об очень серьезной эскалации,

– подчеркнул Пионтковский.

Он отметил, что единственный оставшийся вопрос, будут ли это некоторые военные акции в рамках Донбасса или, как предупредила американская разведка, полномасштабное наступление.

Пионтковский об эскалации на Донбассе: смотрите видео

Пионтковский отметил, что остаются надежды, что агрессивные действия России будут достаточными для того, чтобы мир ввел полные, как обещает, адские, беспрецедентные полномасштабные санкции.

Россия усиливает агрессию против Украины: главное

Компания Maxar показала новые спутниковые фотографии, свидетельствующие об активизации российских подразделений рядом с северо-восточной границей Украины. В то же время, как отмечает компания, находившиеся в гарнизонах части начали занимать полевые позиции.

Иностранные СМИ сообщают, опираясь на разведку и военных аналитиков, что цель нападения России – это оцепление и капитуляция украинской армии.

Британские аналитики называют фактор, который может испортить все планы Путина. Речь идет о супермотивированных в защиту Родины украинцах. Вооруженные силы и даже гражданские уже вооружились и не планируют сдаваться.

Кремль не перестает устраивать провокации на Донбассе и обвиняет в атаках украинскую армию.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.