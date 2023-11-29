Конвейер пехоты: почему Путин заговорил о "семейных ценностях" и многодетных семьях

Владимир Путин отметил, что женщинам в России нужно рожать больше детей, ведь так когда-то делали их бабушки. Тем временем российский диктатор ежедневно отправляет на смерть в Украину тысячи своих бойцов.

Так называемый российский президент не предлагает россиянам жить лучше, а лишь говорит о том, как жили когда-то бабушки и дедушки. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что Путин заботится не о людях, а о том, чтобы иметь кого отправить на фронт.

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Что означают такие заявления Путина

Демографические показатели в России падают с момента аннексии Крыма в 2014 году. Люди опасаются рожать детей, а недавно один из российских чиновников даже назвал рождение ребенка шагом к бедности.

По словам политтехнолога, главную роль в пропаганде материнства также играют российские священники, в частности патриарх Кирилл Гундяев. Еще одной причиной родить ребенка могут быть деньги и так называемый материнский капитал. Большое количество россиян рожают для того, чтобы получить его.

Если Путин будет постоянно начинать войны, то каждого ребенка можно отправлять на войну. Это такой конвейер "счастья", и именно на это намекает Путин. Он же не говорит рожать детей, чтобы сделать Россию успешной страной, а только потому, что задумал много войн,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

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Призывы Путина рожать детей не очень помогают. Основной темой своих выступлений он избрал так называемое "величие России", а также семейные ценности, культуру материнства.

"Обо всем этом нам говорит Путин, который спрятал свою маму и переписал биографию, расстался с женой, любовница родила ему детей. Со своими дочерьми он никогда не выходит в люди. Таков он "прекрасный семьянин", – рассказал Тизенгаузен.

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