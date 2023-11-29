Так званий російський президент не пропонує росіянам жити краще, а лише говорить про, як колись жили бабусі та дідусі. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Путін дбає не про людей, а про те, щоб мати кого відправити на фронт.

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Що означають такі заяви Путіна

Демографічні показники у Росії падають ще з моменту анексії Криму у 2014 році. Люди побоюються народжувати дітей, а нещодавно один із російських чиновників навіть назвав народження дитини – кроком до бідності.

За словами політтехнолога, найголовнішу роль у пропаганді материнства також відіграють російські священники, зокрема патріарх Кіріл Гундяєв. Ще однією причиною народити дитину можуть бути гроші й так званий материнський капітал. Велика кількість росіян народжують для того, щоб його отримати.

Якщо Путін постійно починатиме війни, то кожну дитину можна відправляти на війну. Це такий конвеєр "щастя" й саме на це натякає Путін. Він же не каже народжувати дітей, щоб зробити Росію успішною країною, а лише тому, що задумав багато війн,

– розповів Борис Тизенгаузен.

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Заклики Путіна народжувати дітей не надто допомагають. Основною темою своїх виступів він обрав так звану "велич Росії", а також сімейні цінності, культуру материнства.

"Про все це нам говорить Путін, який заховав свою маму й переписав біографію, розлучився з дружиною, коханка народила йому дітей. Зі своїми дочками він ніколи не виходить в люди. Такий він "прекрасний сім'янин", – розповів Тизенгаузен.

Що відбувається у Росії