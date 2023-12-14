Первая пресс-конференция за время полномасштабной войны: какие циничные заявления выдал Путин

Владимир Путин 14 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию и так называемую "прямую линию" с прессой и народом. Это первая крупная пресс-конференция российского президента за время полномасштабного вторжения в Украину.

Ожидается, что пресс-конференция продлится как минимум час. Что говорил Путин на "прямой линии" и какие циничные заявления прозвучали – передает 24 Канал.

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Главные тезисы Путина

Путин хвастался экономикой

Российский президент в 11:10 начал большую пресс-конференцию и начал общение с журналистами. В первую очередь Путин начал хвастаться "российской экономикой" и "устойчивой финансовой системой". Также он добавил, что якобы сокращается "государственный долг".

Путин также начал хвастаться, мол, падает уровень безработицы. Учитывая, что российское население постоянно мобилизуют и отправляют на так называемую спецоперацию, то и не удивительно.

Кроме того, российский президент назвал главной задачей укрепление суверенитета России, безопасность на границах, обеспечение прав и свобод граждан.

Комментируя ситуацию на временно оккупированных украинских территориях, Путин заявил, что Россия будто бы планирует "вкладывать триллион рублей" каждый год. В своих циничных выдумках российский президент традиционно обвинил и Украину, заявив, что "киевский режим" якобы "не уделял достаточного внимания".

Цинические заявления о войне в Украине

После хвастаний у Путина поинтересовались, когда закончится так называемая "спецоперация". На что российский президент выдал традиционный спич о денацификации и демилитаризации.

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются – это денацификация Украины, демилитаризация, ее нейтральный статус,

– заявил Путин.

Циническое заявление Путина: смотрите видео

Российский президент начал рассказывать фантазии, мол, Украина была готова "принять какие-то законопроекты" о "денацификации". Более того, он заявил, что соответствующие договоренности якобы были достигнуты в Стамбуле.

Говоря о демилитаризации, Путин начал жаловаться на то, что Запад продолжает поддерживать Украину. Впрочем, он цинично заявил, что якобы "халява скоро может закончиться". Более того, Путин обвинил Украину, которая "не хочет договариваться", поэтому Россия "вынуждена применять военные силы".

Традиционно российский диктатор назвал украинцев и россиян "братскими народами", а развязанная Кремлем кровопролитная война, по мнению Путина, "гражданская".

Россия десятилетиями пыталась выстроить нормальные отношения с Украиной. То, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, похоже на гражданскую войну,

– цинично издал Путин.

Он также начал жаловаться, что после 2014 года стало ясно, что России "не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной".

О "частичной мобилизации" в России

Не обошли стороной на путинской пресс-конференции и вопросы мобилизации. Российский президент начал придумывать сказки, что в стране якобы была только одна волна мобилизации и потребности во второй пока нет. Путин цинично называл оккупантов "героями" и отчитался о 300 тысячах мобилизованных.

Было много иронии на этот счет, прилепили им название "мобики". Прекрасно воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. В настоящее время 244 тысяч находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов,

– заявил Путин.

Естественно, российский президент не может признать колоссальные потери российской армии. По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники уже ликвидировали 342 800 личного состава оккупантов.

Сколько россиян воюет против Украины

Как бы Путин ни избегал вопросов о войне в Украине, впрочем, отвечать на вопросы приходится. Да, журналисты поинтересовались, сколько россиян сейчас находятся в так называемой "зоне проведения спецоперации". По словам Путина, сейчас против Украины воюют 617 тысяч оккупантов.

Интересно, что о вагнеровцах Путин говорил неохотно. Он всячески избегал названия и говорил просто о "частных военных компаниях".

Кроме того, Путин также поблагодарил россиян, которые помогают в войне против Украины. По его словам, россияне пожертвовали более 10 миллиардов рублей в поддержку оккупантов в войне против Украины.

Путин планирует встретиться с Эрдоганом

На так называемой "прямой линии" Путин заявил, что в начале 2024 планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Российский президент планирует уехать в Турцию.

Думаю, нам удастся встретиться с Эрдоганом. Я действительно планирую. Я и планировал совсем недавно. Но у президента Эрдогана не вышло по его графику. Я готов был взлетать в Турцию, я ему сказал об этом. Ну, у него по графику не получилось. У него, не у меня. Так бывает,

– заявил Путин.

Следует отметить, что Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решений Международного уголовного суда. То есть Путине не грозит арест по международному ордеру, в случае, если он прилетит в Турцию.

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