Из рук Путина выбили главный козырь: что скрывает новая истерическая речь диктатора о войне

Во время коллегии министерства обороны России Владимир Путин выступил с агрессивной речью. Российский диктатор четко дал понять, что не собирается договариваться и останавливать боевые действия, а наоборот –пообещал воевать дальше.

Однако нервные заявления Путина о войне, которые должны были напугать мир, имели несколько иной эффект. Специально для 24 Канала эксперты указали на интересные детали в новых заявлениях диктатора и объяснили, что они показали на самом деле.

Чего испугался Путин?

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, агрессивные заявления Владимира Путина о возможном обострении войны, в том числе и в направлении Европы, могут свидетельствовать не о силе, а о страхе.

Путина могло серьезно обеспокоить оживление переговоров между США и Украиной. В Кремле нервно реагируют на активный диалог Вашингтона с Киевом.

Важно! Кремль пытается продвинуть мирную договоренность без реальных гарантий безопасности, оставляя себе пространство для нового нападения на Украину в будущем. Владимир Путин и представители российской власти отвергают мирный план, предусматривающий возвращение оккупированных территорий и фиксацию текущей линии фронта.

Политолог отметил, что громкие угрозы российского лидера не означают готовность к новым завоеваниям. Наоборот – они демонстрируют внутреннее напряжение и раздражение. Причиной этого, вероятно, стало то, что переговорный процесс с Соединенными Штатами развивается значительно быстрее и эффективнее, чем ожидала Москва.

Мы конструктивно работаем с американцами и Путин испугался, что таким образом мы сформируем документ, от которого России будет трудно отказаться. Или же, если она откажется, то в США будет возникать все больше вопросов относительно того, кто виноват в том, что война не заканчивается,

– заметил Рейтерович

По его словам, в такой ситуации Путин сознательно повышает ставки, пытаясь создать иллюзию сложности и неоднозначности процесса. С одной стороны – это проявление страха, с другой – следствие психологической нестабильности и самоуверенности.

Российский диктатор находится в состоянии эйфории, считая, что контролирует ситуацию и может действовать безнаказанно. Он рассчитывает, что США ограничатся переговорами, сократят поддержку Украины или даже начнут на нее давить. Именно поэтому его риторика становится все более резкой и хаотичной.

Интересные детали в новых заявлениях диктатора

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко сказал, что речь Владимира Путина во время коллегии министерства обороны России окончательно поставила крест на миротворческих усилиях Соединенных Штатов. Теперь Дональд Трамп может забыть обо всех протоколах и планах.

Аналитик-международник заметил, что в выступлении Путина многие обозреватели упустили один момент. Диктатор заявил, что российская армия также захватит так называемые "буферные зоны".

Когда человек выходит и заявляет, что ему надо 9 тысяч квадратных километров, а также часть Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей, чтобы всюду создать какие-то "буферные зоны", то о каких переговорах и соглашениях может идти речь. Любые переговоры обречены,

– сказал Демченко.

По его словам, российский узурпатор вообще только имитирует переговорный процесс. Ему нужно выиграть время, чтобы американцы не вводили санкции, освободили российские деньги из Европы, пошли на уступки.

Обратите внимание! Владимир Путин заявил о готовности прибегнуть к силовому захвату украинских территорий в случае провала дипломатических договоренностей. По его словам, Россия намерена формировать и расширять так называемую буферную зону безопасности.

Путин также назвал ключевые приоритеты на ближайший период: форсирование фронта, увеличение численности российской армии. И был еще один интересный сигнал от Путина. Он сказал, мол, если эти европейские лидеры не хотят договариваться с Москвой, то будут другие. Это сигнализирует о том, что Путин готов атаковать Европу, начинать войну и ставить свою агентуру вроде Виктора Орбана.

Европейцы выбили из рук РФ весомый инструмент

Политолог Петр Олещук отметил, что наиболее значимое решение европейцев о бессрочном аресте российских активов. Да, это не означает, что эти активы будут переданы Украине. К тому же на фоне обновленной позиции Италии, Бельгии и ряда других стран это вообще кажется маловероятным. Даже Фридрих Мерц говорит, что низкая вероятность передачи этих активов Украине.

В то же время это существенно уменьшает плоскость для манипулятивных маневров, которые продолжают делать россияне. То есть Кремль использует эти деньги как взятку для администрации Дональда Трампа.

Таким образом россияне выстраивают логику, мол, мы с вами договоримся о приемлемом для нас варианте прекращения огня, а мы вам за это отдадим большую часть этих денег,

– добавил Олещук.

Кремль ведет очень тонкую игру, ведь россияне сами уже давно не рассчитывают на эти деньги. Однако пытаются ими подкупить власти Соединенных Штатов – это роскошная схема.

То, что эти активы бессрочно заморожены, уменьшает плоскость маневра. Ведь администрация Трампа понимает, что в быстрой перспективе вряд ли эти деньги получит.

Какие настоящие планы России?