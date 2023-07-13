Роль оружия Запада в войне, что будет с зерновым соглашением: Путин выдал новую порцию маразмов
Владимир Путин вылез из бункера и снова выдал поток маразма. В этот раз российский диктатор заявил, что якобы "ничего критического" на войне в Украине с начала применения западных ракет не произошло. Более того, якобы "не вредят" россиянам и танки Leopard.
Такие заявления Путин выдает фактически сразу после прилета по оккупантам в Бердянске, когда погибших из гостиницы вывозили всю ночь. Более того, там навсегда наконец отвоевал свое и пошел на "концерт Кобзона" даже российский генерал. Однако для Путина это "ничего критического", пишет 24 канал со ссылкой на российских пропагандистов.
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Путин снова говорил чушь о войне
Российский диктатор заявил, что якобы поставки нового вооружения Украине "ничего нового" в зоне боевых действий не дадут, а еще сильнее будут "разжигать конфликт". То есть нападение на Украину Путин не считает "разжиганием", а с предоставлением Киеву оружия для выбивания врага с украинской земли якобы что-то не так.
Стоит отметить, что к таким циничным комментариям глава Кремля прибегает часто, хотя весь мир знает, что Россия начала войну и разжигает ее, когда не отводит свои войска.
Диктатор прокомментировал зерновое соглашение
Россия может приостановить участие в зерновом соглашении и продолжит его только тогда, когда будут "выполнены данные ей обещания",
– абсурдно заявил диктатор.
Добавил, что якобы Россия подумает над тем, чтобы продлить зерновое соглашение. Мол, для Кремля в рамках зернового соглашения "не было сделано ничего".
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Хотя на самом деле Кремль цинично атакует Юг Украины, чтобы сорвать зерновое соглашение. Так, Россия:
- в ночь на 11 июля ударила дронами по Югу. Наши Воздушные силы сбили 20 из 22 вражеских "Шахедов". Два – попали в админздание припортового объекта в Одесской области;
- 13 июля сбросила фугасную авиабомбу на остров Змеиный.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказывала, что враг, шантажируя прекращением зернового соглашения, пытается давить так и намекать на якобы неспособность обеспечить составляющую безопасность. Ведь именно этого зерновое соглашение требует от Сил обороны Украины. Однако ВСУ мощно отбивают атаки врага.Важно! Также Путин жаловался на саммит НАТО и будущее вступление Украины в Альянс. Российский диктатор снова использовал пропаганду, заявляя об "угрозе безопасности России" из-за вступления Украины в НАТО и "причинах" войны, которую начала Россия. Кроме того, он сказал, что якобы "членство в НАТО не повысит безопасность самой Украины".
Путин угрожает сорвать зерновое соглашение
- Срок действия зернового соглашения истекает 17 июля 2023 года. В то же время Россия может прибегнуть к гибридному методу блокировки экспорта. Турция хочет продлить зерновое соглашение еще на три месяца, впоследствии – увеличить его срок действия на 2 года.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Владимир Путин в очередной раз грозится сорвать зерновое соглашение. Однако это мировой вопрос, поэтому, вероятнее всего, России не дадут этого сделать.
- Британская разведка заявила, какая стратегическая цель Кремля препятствовать зерновому соглашению. Вероятно, Россия пытается заставить пойти на уступки относительно возобновления работы трубопровода Тольятти – Одесса, экспортирующего аммиак из России через Украину, через Одессу.