Путин пытается сохранить лицо: зачем России совместное ПВО с Кыргызстаном

Владимир Путин отправился в свою первую в этом году зарубежную поездку в Кыргызстан. Там он провел встречу с президентом страны Садиром Жапаровым и принял участие в Совете глав СНГ. А также на границе с Китаем будет создана российско-киргизская объединенная система ПВО.

Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что неизвестно, от кого Россия и Кыргызстан решили защищаться с помощью ПВО. Ведь рядом с границей с Китаем расположена, в частности, Монголия.

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Китай вытесняет Россию

Эти действия России выглядят как попытка сохранить лицо, поскольку Китай сейчас выталкивает ее из Центральной Азии.

Ранее на границе Таджикистана с Афганистаном находились российские войска. Однако за последние несколько лет половину российских позиций заняли китайские войска.

Это произошло из-за того, что Китай согласовал договор с Таджикистаном, что он за свой счет построит позиции на границе с Афганистаном. И китайцы выполнили уговор, но забыли сказать, что их солдаты там уже останутся. А российская армия сейчас воюет в Украине, поэтому сопротивляться Китаю не может,

– отметил Михаил Шейтельман.

Зачем России ПВО в Кыргызстане: смотрите видео

Политехнолог отметил, что Кыргызстан является членом ОДКБ и Евразийского экономического сообщества. И Путин, приехав в Бишкек, пытается сберечь лицо и показать, что Россия размещает здесь свое ПВО и это означает, что Китай ее оттуда еще не вытеснил.

Больше о визите Путина в Кыргызстан

Российский президент 12 октября прибыл в Бишкек. Он провел встречу с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым. А также посетил российскую авиабазу "Кант", где принял участие в торжествах по случаю ее 20-летия.

Сегодня Путин принял участие в Совете глав СНГ, которая прошла в Бишкеке. Также 13 октября он должен провести встречу с президентом Азербайджана и обсудить, в частности, ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также стало известно, что в Кыргызстане на границе с Китаем будет создана объединенная российско-киргизская региональная система противовоздушной обороны. Соответствующее соглашение с Россией 11 октября ратифицировал парламент Кыргызстана. Соглашение между Москвой и Бишкеком было подписано в августе 2022 года, а в мае 2023 года Путин подписал закон о его ратификации. Соглашение будет действовать 5 лет и предусматривает дальнейшее продление.