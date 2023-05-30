Сплошное унижение: почему Путин теряет влияние на своих бывших сателлитов и союзников

Бункерный фюрер, менее чем за полтора года полномасштабной войны с Украиной превративший "великую" Россию в страну-парию, так или иначе теряет остатки своего влияния не только внутри, но даже на региональном уровне. При этом, о каком-то геополитическом лидерстве Москвы речь вообще не идет.

Сколько бы у России не оставалось возможностей атаковать Киев ракетами и беспилотниками, сколько бы ракет для С-300 не оставалось для ударов по прифронтовым городам, факт остается фактом: строящаяся десятилетиями империя уже распадается с бешеной скоростью. Благодаря не подкрепленному ничем шовинизму и милитаризму, а также переоцененным собственным возможностям и шантажу, на который уже давно никто не ведется. Россия превратилась в страну 404, чья авторитарная власть уже не способна контролировать ни страны с орбиты собственных интересов, ни даже полноценно прижать некоторые кланы внутри своей недержавы. К чему это приведет – читайте в материале 24 Канала.

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Безумная демилитаризация армии оккупантов в Украине, постоянные угрозы применения ядерного оружия, которые в Кремле не способны выполнить, а также попытки лишить цивилизованные страны доступа к своим, совсем не уникальным, полезным ископаемым, лишили российского диктатора имиджа какого-то выдающегося геополитического стратега.

Теперь же к нему относятся, как к обезьяне с гранатой, с желаниями которой не стоит считаться. При этом, что наиболее болезненно для спасителя стерхов, демонстрируют это даже не лидеры стран Запада, а главы Армении, Казахстана и других стран, которых Путин считал подконтрольными себе.

Хотели захватить мир, но за год не справились с Бахмутом

С самого начала своей непутевой карьеры президента, Путин пытался казаться не бледной молью, а маскулинным самцом. Президенты США, Франции, Италии и других стран хотели сидеть рядом с ним на важных встречах, с Россией желали сотрудничать самые мощные компании мира.

Однако мир с легкостью "проглотил" Вторую чеченскую войну и не обратил внимания на все преступления, которые совершили там представители страны насильников и убийц, после чего в самой России диктатора стали изображать как великого и мощного лидера, способного без лишних сантиментов править жесткой рукой. Так же цивилизованные страны "закрыли глаза" на Грузию, а когда орда вторглась в Украину, подавляющему большинству стран было слишком больно разрывать свои связи с Москвой.

Скидки на газ и нефть, а также обещания остановиться после отрезания от Украины нескольких регионов, по большому счету, всех устраивали. Да, на Россию наложили санкции, да, начали поставлять в Украину нелетальное вооружение, однако при этом строили "Северный поток-2" и, несмотря на существующие ограничения, продавали рашистам товары двойного назначения.

Даже до февраля 2022 года страна-бензоколонка еще имела возможность стать не бедным государством, хотя и вариантов вернуться к демократии и пойти по пути нормального развития у нее уже и не оставалось. Тем не менее, Путин и люди из его окружения стали жертвами своей пропаганды, а также маниакального желания исправить то, что они считают ошибкой истории.

Им нужен был СССР 2.0, который никогда бы не мог существовать без Неньки. При этом сам факт, что наша страна уже давно получила независимость и нацелилась на западный вектор развития, бункерного фюрера и его приспешников отнюдь не смущал, ведь россияне и их лидер никогда не относились к Украине как к суверенному государству. Поскольку в воображении бункерного фюрера, Шойгу, Герасимова, Бортникова и других устаревших деятелей украинцы были не более чем малороссами, временно вышедшими из-под контроля, то и оценку рисков эти представители "белой расы" проводили соответствующую.

Именно поэтому рашистские пилоты залетали в наше воздушное пространство, словно летели над Сирией, – с полной уверенностью в том, что во время карательной миссии они не встретят никакого сопротивления.

Поэтому россияне и заходили в направлении Киева огромными колоннами и с парадной формой в сумках. Наиболее подготовленные подразделения оккупантов готовились за несколько дней сломать ячейки нашей обороны в Гостомеле и в зоне АТО/ООС, а в их Генштабе считали, что вполне способны провести молниеносную стратегическую операцию подобного уровня.

Однако россиян встретило яростное сопротивление украинского народа, из-за чего рашистам пришлось сокращать свои аппетиты. И если в начале 2022 года желания Путина ограничивались выходом своих войск на границы с Польшей, то в конце мая 2023-го едва ли не единственной их попыткой осталось хотя бы захватить Бахмута. Да и вовсе не факт, что при всей концентрации огня и стягивании резервов россияне действительно смогут полностью вытеснить наших военных за пределы этого разрушенного города.

За год и три месяца полномасштабной войны ядерная страна со "второй армией мира" показала всем, что не представляет никакой опасности для развитых государств. Несокрушимый гарнизон Мариуполя показал, что, даже сражаясь против полностью окруженных подразделений, применяя даже химическое оружие и стратегическую авиацию, имея бесконечный запас БК и "пушечного мяса", Кремль не способен захватить хоть что-то без полного разрушения, а дальнейшие наступления россиян с тактикой артиллерийского вала настолько исчерпали возможности оккупантов, что если бы не наличие ядерного оружия, на них уже давно не обращали бы внимания даже такие географически небольшие страны, как Литва или Латвия.

Страна, об которую вытирают ноги

, на эти угрозы коллективный Запад уже тоже начинает закрывать глаза, ведь российское оружие, позиционировавшееся как способное прорвать линию обороны ПВО стран НАТО, оказалась фейком . А поскольку рашисты не могут признать, что их страшилки в виде "Кинжалов" или "Искандеров" просто не способны тягаться с системами Patriot разработки 1969 года, они пытаются отстрелять все запасы своих ракет, "загнать" собственную стратегическую авиацию и любым способом истощить противовоздушную оборону Киева, лишь бы доказать хоть кому-то, что Россия до сих пор опасна.Но они только больше погружаются в болото собственного унижения, когда системы ПРО перехватывают все больше и больше баллистических целей за раз.

Путин строил для России образ геополитического лидера, десятки лет "подминал" под себя все соседние страны, которые только мог. Бункерный создавал военные союзы типа ОДКБ, модерировал конфликты между государствами, на которые оказывал влияние, а также всячески поддерживал центры напряженности и террористической деятельности. Он был заинтересован в том, чтобы героически решать спровоцированные собой проблемы и прославиться как местный "царь-решала".

Впрочем, заигрывание с Талибаном, финансирование ИГИЛ, дружба с Ираном и связь со многими другими организациями и странами-террористками сыграла с Путиным плохую шутку. Ведь как только всем стало очевидно, что король голый, а Россия сошла с геополитической орбиты, в Центральной Азии значительно ухудшилась ситуация с безопасностью.

Началось все, вероятно, с того, что рашисты самоустранились от вмешательства в армянско-азербайджанский конфликт, во многом спровоцированный ими. Не в состоянии отвлечься от ситуации в Украине, Путин фактически бросил на произвол судьбы своих прокси, чем окончательно показал всем, что Россия не может быть надежным союзником, даже если говорится о разруливании в отношении местячковых по меркам Москвы конфликтов.

Последствия такой беспомощности Кремля не заставили долго себя ждать. Казахстан получил гарантии безопасности от Китая , Кыргызстан отказался проводить на своей территории учения миротворческих сил ОДКБ, а Армении и вообще пришлось приблизиться к признанию Карабаха частью Азербайджана. В обмен вовсе не на какие-то призрачные гарантии от Путина, а на заверения США не допустить разрешения каких-либо конфликтов военным способом.

Сюда же можно добавить локальные конфликты между Ираном и Талибаном, которые хоть и не вышли из-под контроля, но никак не играют на руку Москве. Приэтом могут ли рашисты выступить своеобразными миротворцами между своими союзниками в ситуации, когда ни верхушка Талибана, ни Тегеран не могут похвастаться полноценным контролем над своими бандформированиями, – вопрос риторический.

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Ведь, во-первых, самого диктатора никто уже не воспринимает как выдающегося геополитического деятеля. Во-вторых, что Иран, что Афганистан распирает от лишних для обоих режимов внутренних противоречий, справиться с которыми по требованию Москвы просто невозможно, сколько бы оскорбленный вождь не топал своими маленькими ножками по мраморному полу Кремля.

При этом такие страны, как Узбекистан и Таджикистан, которые в свое время очень надеялись на Россию как на гаранта безопасности от талибов, вынужденно ищут себе новых покровителей. Поскольку современный рашистский царь не способен не только защитить своих друзей, но даже укрощать радикальных исламистов, которым Москва вообще интересна исключительно как рынок наркотрафика и источник финансирования террористической деятельности. Однако, несмотря на все попытки Багдасарова и ему подобных связных с группировками, ни банды ИГИЛа, ни талибы никак не прислушиваются к словам деда с ядеркой, и вполне способны решить поиграться в какую-то войну за веру в соседних странах.

Поэтому Россия стремительно теряет даже упоминание об уважении к себе со стороны даже значительно более слабых стран и режимов, а о цивилизованных государствах нечего и говорить – те просто и показательно вытирают об Путина и его псевдоимперию ноги.

Чего стоят только слова сенатора Линдси Грэма о том, что убийство россиян – это лучшая инвестиция в мире. Разве еще пару лет назад можно было представить, что кто-нибудь из администрации США отметится подобным заявлением в сторону Москвы? Но ведь рашистов теперь ни во что не ставят, потому что они окончательно спустили все свое влияние в специальный чемоданчик Путина.

Даже сам факт того, что от поездки в Москву отказался сторонник пророссийской политики Лула да Силва, а политики главного стратегического партнера Кремля вообще решили даже не садиться за один стол с премьером Мишустиным, свидетельствуют о выдающемся геполитическом поражении России. А оно усиливается настолько, что "великий лидер" вынужденно хватается за соломинку посредством предложений раздать ядерное оружие всем, кто захочет создать с ним союзное государство.

Однако из-за риска получить болезненный отказ озвучивать "гениальную" идею вынужден не сам бункерный фюрер, а его верный и "шумный пес" Лукашенко. Потому что вполне понятно, что все подобные союзы мертворожденные, а "вписаться" за них никто не захочет. В то же время яркая реакция Касыма-Жомарта Токаева была адресована самому Путину, унижение было бы слишком велико.

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Страна без будущего