Денег нет: где Россия найдет средства на свой военный бюджет

Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине, о чем свидетельствует утвержденный им рекордный бюджет на оборону на 2024 год – почти 11 триллионов рублей. Однако у него очень мало способов найти эти деньги.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Владимир Милов, отметивший, что у России серьезные потери доходов. Даже бюджет 2023 года имел огромный дефицит – более 3 триллионов рублей. Теперь перед российскими властями встала проблема, где взять деньги на бюджет 2024 года с учетом резкого увеличения военных расходов.

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Будет жесткое проседание

Для финансирования такого повышения военных расходов в бюджете на 2024 год утвержден рост доходов бюджета более чем на 22% в годовом выражении.

Таких денег просто нет и никто не понимает, откуда они возьмутся. Власти намекают, что будут облагать дополнительными налогами сырьевые отрасли. Но те категорически против этого,

– объяснил оппозиционный политик.

В сырьевой отрасли также нет свободных денег, которые можно было бы оттуда взять и вытащить. Поэтому в 2024 году будет жесткое проседание, ведь все эти военные аппетиты никак не покрываются реалистичными доходами.

В случае, если Кремль все же вытащит деньги из сырьевых отраслей, это нанесет удар по их инвестициям и приведет к сокращению производства. Россия проходила такую же ситуацию в 1980-е годы во времена Советского Союза. Она очень хорошо описана в книге Егора Гайдара "Гибель империи".

Катастрофический шаг для Путина

"Также российские власти для пополнения бюджета могут воспользоваться вкладами населения. Сейчас об этом говорится, но я лично в это не верю. Потому что этих денег не так много – речь идет о нескольких триллионах рублей. Эти средства населения не закроют все проблемы", – заметил Милов.

Однако, с точки зрения общественного мнения, это будет катастрофический шаг для Путина. А он очень серьезно к этому относится. В частности, не вводит новую волну мобилизации, хотя она ему очень нужна из-за ситуации на фронте, но Путин боится ее объявлять.

Также он не закрывает границу, не блокирует ютуб в России, потому что все это общественное мнение воспримет негативно. А изъятие денег население будет воспринято еще хуже, чем это все вместе взятое. Поэтому вероятнее всего Кремль постарается "доить" крупные компании с убытками для инвестиций и дальнейшей перспективы экономики,

– предположил Владимир Милов.

В то же время не спасут ситуацию доходы России от продажи нефти и газа, поскольку сейчас они существенно снизились из-за санкций, западного нефтяного эмбарго.

Какая ситуация в экономике России

По данным 11 месяцев 2023 года, нефтегазовые доходы в бюджет России упали на 22%. Кроме того, "Газпром" потерял практически весь рынок. Экспорт газа в Европу упал на 75% в годовом выражении за первое полугодие прошлого года.