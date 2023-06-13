"Переворот был еще при Ющенко": Путин встретился с "военкорами" и наговорил ерунду про Украину

Российский диктатор Владимир Путин 13 июня встретился со своими "военкорами". Как и всегда, он наговорил кучу ничем не подкрепленных глупостей.

В частности, Путин продолжает удивлять всех своими знаниями истории, сообщает 24 Канал. Он до сих пор пытается убедить всех, что Украину создал Ленин. Однако неблагодарные украинцы "сбрасывают его с пьедестала, а на это место ставят Бандеру", а президент Зеленский вообще, имея еврейские корни, это все поддерживает.

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Путин встретился с "военкорами"

Во время встречи со своими приспешниками Путин рассказал, что другие страны пытаются распылить великую Россию, но на самом деле она якобы не воинствующая страна. Мол, Кремль был настроен на хорошие отношения со всеми соседями после развала СССР.

В частности, Россия якобы десятилетиями кормила Украину и поддерживала ее экономику, но:

госперевороты начались еще при Ющенко.

России "не давали никаких шансов построить нормальные отношения с братским украинским народом".

Кто не давал, диктатор не сказал, но, очевидно, он говорит о Западе, потому что потом он начал вспоминать войну на Кавказе. Там Россия, по версии Путина, воевала с "Аль-Каидой", якобы поддерживаемой именно Западом.

Слушайте, а каким образом Ющенко пришел к власти? Разве в результате легитимных действий? Показать, в результате чего он пришел к власти? Мы ведь знаем – придумали третий тур голосования. Какой, нах**н, третий тур? Он не предусмотрен Конституцией. Это госпереворот!

– удивляется свободе волеизъявления украинцев Путин.

В то же время, он вспомнил, как хотел стать "одной семьей" с западными государствами, но те лишь начали "раскачивать ситуацию" внутри его страны.

"Мы же думали, что мы свои, буржуинские. Мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил. Мол, рассмотрим эту возможность. Щелк, оттуда – даже рассматривать не стали", – жалуется диктатор.

Также российский президент, невзирая на многочисленные доказательства и показания, продолжает открещиваться от своих "зеленых человечков" на Донбассе в 2014 году. В то же время, он жалуется, что Кремль просто "надули" и "кинули" с Минскими соглашениями, ведь их никто не собирался выполнять.

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Цели "спецоперации" не изменились

Кремлевскому диктатору также не нравится, что украинцы наносят его армии огромные потери и просто "выбросили" все достигнутые в марте 2022 года договоренности после бегства российских войск от Киева.

По словам Путина, украинский ВПК якобы "ни шиша не производит" и скоро перестанет существовать. В то же время оккупанты до сих пор пытаются демилитаризировать наше государство – цели "спецоперации" не изменились.

Стоит отметить, что ночью 13 июня они "демилитаризовали" гражданские объекты в Кривом Роге, убив 11 гражданских. Об этом Путин, как и о других российских террористических атаках, не сказал ни слова.

Нет, они (цели вторжения – 24 Канал) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в общем-то, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер,

– заявил российский президент.

Кроме того, Путин упомянул и о контрнаступлении ВСУ.

"Украинское контрнаступление масштабное, с использованием резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас", – отметил кремлевский диктатор.

По его словам, ВСУ якобы не имеют успеха, а Россия потеряла только 54 танка, часть из которых подлежит восстановлению. Однако стоит заметить, что отчеты Генштаба говорят совсем о другом – с 24 февраля 2022 года "хорошими" стали почти 217 тысяч россиян, а 3935 танков превратились в металлолом.

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Россия производит дроны

Путин заявил, что производство самых востребованных на фронте беспилотников в России выросло в 10 раз.

Оборонные заводы работают в 2 – 3 смены,

– добавил диктатор.

Также он прокомментировал атаки беспилотников на Россию. Мол, такое было в Сирии – захватчики быстро научились бороться с дронами, и эту задачу тоже можно решить.

Однако от "хлопка" страдают не только российские города, но и временно оккупированные территории, в частности Крым. Но Путин об этом не вспоминает – он решил развивать медицину вместо ПВО, ведь именно на полуостров и квазиреспублики на Донбассе отправляются раненые оккупанты.

По его словам, туда направляют финансы, с помощью которых модернизируют сферу соцобслуживания. В частности, диктатор хочет строить больницы, школы и детсады. К 2030 году вся система подтянется до общероссийского уровня.

В качестве примера Путин привел Крым, в котором якобы не было инфраструктуры до прихода России. Однако лучше бы он говорил о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где с приходом захватчиков не стало ничего.

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Путин обвиняет Украину в своих терактах

Кремлевский диктатор снова обвинил Украину в разрушении Каховской ГЭС. По его словам, там могла быть "закладка" или произошел прилет. Конечно же, это очередная ложь, ведь сами же россияне:

заминировали дамбу ГЭС еще в прошлом году,

взорвали ее, чтобы помешать украинскому контрнаступлению, которого они панически боятся, ведь каждый раз теряют огромные площади захваченных территорий.

Однако российский президент стоит на своем – Россия якобы не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, а сейчас делает "все возможное для помощи людям в зоне затопления". Скорее всего, он говорит о недопуске к месту миссии ООН и постоянных обстрелах эвакуационных маршрутов, в результате чего гибнут и получают ранения мирные люди, которые просто хотели спастись от "большой воды".

По словам Путина, всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС "предоставят помощь по российским нормам и стандартам". И это он заявил спустя более чем неделю после катастрофы. Все это время люди на временно оккупированных Россией территориях находятся в затопленных домах без возможности спастись.