Что изменилось в Херсонской области с введением военного положения: ответ Хланя

Владимир Путин объявил военное положение на оккупированных украинских территориях, в том числе и в Херсонской области. Впрочем, создание заявленных российским диктатором штабов "территориальной обороны" еще не произошло.

Сейчас в Херсонской области происходит хаотическая "эвакуация" и депортация местного населения. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань.

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Военное положение "легализовало" обворовывание украинцев

Кроме того, важно, что с введением военного положения россияне "легализовали" свои обворовывания украинцев. В частности, государственных и частных предприятий.

Однако государственные предприятия российские захватчики уже давно ограбили, назвав их "своими". Оккупанты не стесняются говорить о том, что в течение прошлой недели вывозили украинское государственное имущество. Кроме того, они забирали также имущество частных предприятий, в частности, ценное оборудование.

В настоящее время эта кража фактически "легализована" с военным положением,

– отметил депутат Херсонского облсовета.

Ограничение на выезд и мобилизация

Введение военного положения после псевдореферендумов на оккупированных территориях позволяет оккупантам осуществлять трудовую или военную мобилизацию населения. Впрочем, пока такие случаи мобилизации еще не были зафиксированы.

Кроме того, военное положение предусматривает ограничение на выезд украинских граждан из оккупированной части Херсонской области. Так, определенное время украинцам будет трудно вернуться на подконтрольные нашему государству территории.

Возможно, впоследствии это можно будет сделать через Крым и Грузию соответственно, но на сегодняшний день трудно сориентироваться, как будет происходить выезд на подконтрольную территорию,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

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