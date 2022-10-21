Наразі на Херсонщині відбувається хаотична "евакуація" та депортація місцевого населення. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань.

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Воєнний стан "легалізував" обкрадання українців

Крім того, важливо, що з введенням воєнного стану росіяни "легалізували" свої обкрадання українців. Зокрема державних та приватних підприємств.

Однак державні підприємства російські загарбники вже давно пограбували, назвавши їх "своїми". Окупанти не соромляться говорити про те, що протягом минулого тижня вивозили українське державне майно. Крім того, вони забирали також майно приватних підприємств, зокрема цінне обладнання.

Наразі ця крадіжка фактично "легалізована" з воєнним станом,

– зазначив депутат Херсонської облради.

Обмеження на виїзд та мобілізація

Введення воєнного стану після псевдореферендумів на окупованих територіях дає можливість окупантам здійснювати трудову або військову мобілізації населення. Втім, наразі таких випадків мобілізації ще не було зафіксовано.

Крім того, воєнний стан передбачає обмеження на виїзд українських громадян з окупованої частини Херсонщини. Так, певний час українцям буде важко повернутися на підконтрольні нашій державі території.

Можливо згодом це можна буде зробити через Крим та Грузію відповідно, але станом на зараз важко зорієнтуватися, як відбуватиметься виїзд на підконтрольну територію,

– зауважив депутат Херсонської облради.

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