Путин заявил, что ему есть о чем говорить с Зеленским

Владимир Путин в среду, 9 июня, заявил, что ему есть о чем говорить с Владимиром Зеленским. По словам главы Кремля, у России и Украины есть много проблем в двусторонних отношениях.

В интервью российским пропагандистам Путин заметил, что украинская сторона якобы предложила ему обсудить вопросы международной безопасности. Между тем президент страны-агрессора России якобы хочет говорить об отношениях 2 стран.

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У России и Украины в двусторонних отношениях столько проблем, что нужно говорить об этом и решать их,

– подчеркнул Путин.

По словам российского президента, Украина вроде бы не хочет выполнять Минские договоренности.

Между тем Владимир Зеленский рассказывал, что своим приоритетом на посту президента считает прекращение войны на Донбассе.

Путин о боевиках

Путин продолжает настаивать, чтобы Украина разговаривала с боевиками на Донбассе.

По словам российского президента, это вроде бы "не его прихоть". Путин заявил, что российская сторона вынудила оккупантов Донецкой и Луганской областей поставить подписи под Минскими соглашениями.

Процесс тормозит именно Россия

В Трехсторонней контактной группе рассказали, что Россия делает все возможное, чтобы "затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения". Речь идет о нормандском формате и Минских договоренностях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что главная цель России во время переговоров в минском формате – признание боевиков, оккупировавших Донбасс.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил: пока вообще непонятно, собирается ли Россия выполнять Минские договоренности.