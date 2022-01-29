Путину не позволят больше сделать ни одного шага, – Цимбалюк

Владимир Путин наращивает агрессию против Украины и еще больше портит отношения с Западом. Однако дальше глава Кремля не будет двигаться.

Ведь Россию "обложили" со всех сторон. Об этом в эфире 24 канала рассказал единственный украинский журналист аккредитованный в России Роман Цимбалюк.

Обратите внимание Нужно вооружаться, – Цимбалюк сказал, как защитить Украину от агрессии России

Пойдет так далеко, пока позволят

"Он (Путин – 24 канал) пойдет так далеко, насколько ему позволят. Однако ему не позволят больше сделать ни одного шага", – подчеркнул Цимбалюк.

Конечно, по словам журналиста, в России есть "кретины", которым нужно ответить. Среди них, например, политик Владимир Жириновский, который в эфире на многотысячную массу российских зрителей заговорил, что нужно новое 9 мая 1945 года.

Другие последние скандальные заявления Жириновского

Скандальный политик заговорил о "воссоединении исторических земель России". Говорить об этом он начал на фоне законопроекта об упрощенном предоставлении российского гражданства, который Путин внес в госдуму.

В конце 2021 года Жириновский призвал "бомбить" Украину и Европейский Союз в новогоднюю ночь.

Депутат госдумы заявлял, что наше государство следует исключить из Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Жириновский пообещал 10 миллионов рублей тому, кто поднимет флаг России над Киевом.

Жириновский по-прежнему положительно высказывался по поводу 9 мая. В октябре 2021 года он заявил, что нужно призвать молодежь любить этот день. Это произойдет, мол, тогда, когда "люди станут грамотнее".

Полный эфир Романа Цимбалюка об агрессии: смотрите видео

"Когда я об этом думаю, то задаю вопрос: "Россияне, вы ведь точно не кретины? Я прожил в вашей стране 13 лет". Основная масса людей в этом государстве – абсолютно адекватна", – заметил журналист.

"Сюрпризы" мира для России: последние новости

Европейский Союз вместе с Великобританией и США начали разрабатывать против государства-агрессора санкции. Они ударят по экономике страны.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что Европа работает над ограничениями для главы Кремля и его окружения, но непублично.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель обсудили санкции против России.

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