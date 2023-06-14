Не прошло и полгода: Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнера" вернется в Украину

14 июня 2023, 13:55
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Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин анонсировал возвращение своих боевиков на передовую. По его словам, остатки вагнеровцев будут воевать против Украины уже с 5 августа.

Соответствующее видео было обнародовано в сетях. Напомним, что преступная группировка ЧВК "Вагнера" вышла из Бахмута 5 июня.

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Вагнеровцы снова будут воевать в Украине

Во время разговора с журналистами Пригожин сказал, что подразделения вагнеровцев "отдыхают и набираются силы".

5 августа пока, по прогнозам, ЧВК "Вагнера" в полной боевой готовности сможет выполнять поставленные задачи,
– заявил Пригожин.

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На самом деле не ясно кто из вагнеровцев собирается воевать в Украине, поскольку ВСУ уничтожили почти весь состав террористической организации.

Кроме того, некоторые из боевиков Пригожина вскоре будут воевать против него самого. Напомним, что во время недавнего обмена пленными к российским воинам наведался командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс".

Он предложил оккупантам добровольно вступить в ряды добровольческого формирования. Неожиданно, один из пленных согласился "освобождать" Россию вместе с повстанцами.

Ситуация на фронте: главное

  • За трое суток на Бердянском и Бахмутском направлениях наши воины продвинулись от 200 метров до 1,4 километра. Украинские защитники освободили около 3 квадратных километров территории.
  • За прошедшие сутки наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Также ВСУ постепенно продвигаются на Бахмутском и Бердянском направлениях.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, наши воины обезвредили 2 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
  • Более того, за сутки "вторая армия мира" сократилось еще на 680 солдат. Таким образом, с 24 февраля 2022 года ВСУ ликвидировали уже 217 330 окупантов.

Автор: Анна Романюк