Показали себя лучше: какие системы самые эффективные против "Шахедов"

Оккупанты все активнее используют дроны "Шахед" для нанесения ударов по территории Украины. А чтобы защититься от них, нам нужно больше современных систем ПВО от западных партнеров.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что наибольшую помощь Украине в защите от "Шахедов" оказывает Германия.

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ЗРК Patriot не поможет

Несмотря на то, что Германия пока не предоставила нам дальнобойные ракеты TAURUS, но именно немецкая зенитная самоходная установка Gepard показали себя лучше всего в борьбе с дронами-камикадзе.

В то же время САУ Gepard имеют ограниченный функционал, в ней отсутствует зенитная составляющая – только пушечная. Но у нее хороший радар. И в борьбе с "Шахедами-136" Gepard показал себя очень хорошо.

ВСУ Gepard Зенитная самоходная установка из Германии может поражать цели на расстоянии от 100 м до 4 км. Она предназначена прикрывать объекты инфраструктуры от атак авиации, а также показала свою эффективность в борьбе с дронами. Важно, что эта установка может работать при интенсивном радиоэлектронном противодействии врага.

В то же время украинским силам очень бы помог французский ЗРК Crotale. Этот комплекс имеет малый радиус действия, и он идеально уничтожает "Шахеды" с составной частью зенитно-управляемых ракет.

Военный обозреватель назвал наиболее эффективной системы в борьбе с "Шахедами": смотрите видео

Кроме того, хорошо ликвидирует дроны-камикадзе британский комплекс Alvis Stormer с малым радиусом действия.

Украине передавали эти комплексы, но не в таком количестве как, в частности, ЗСУ Gepard,

– подчеркнул военный обозреватель.

Важно понимать, что дроны-камикадзе – это не функционал ЗРК Patriot, а перехватывают их именно установки малого радиуса действия.

"Поставки таких систем очень важны для нас. Ведь они позволят создать как можно более плотный буфер безопасности для дронов "Шахед-136", – пояснил Александр Коваленко.

Помогают ликвидировать "Шахеды"