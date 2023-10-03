Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що найбільшу допомогу Україні у захисті від "Шахедів" надає Німеччина.

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ЗРК Patriot не допоможе

Попри те, що Німеччина наразі не надала нам далекобійні ракети TAURUS, але саме німецька зенітна самохідна установка Gepard показала себе найкраще у боротьбі з дронами-камікадзе.

Водночас САУ Gepard мають обмежений функціонал, у ній відсутня зенітна складова – є тільки гарматна. Проте вона має гарний радар. Однак у боротьбі з "Шахедами-136" Gepard показав себе дуже добре.

ЗСУ Gepard Зенітна самохідна установка з Німеччини може вражати цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Вона призначена прикривати об’єкти інфраструктури від атак авіації, а також показала свою ефективність у боротьбі з дронами. Важливо, що ця установка може працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії ворога.

Водночас українським силам дуже б допоміг французький ЗРК Crotale. Цей комплекс має малий радіус дії, і він ідеально знищує "Шахеди" зі складовою зенітно-керованих ракет.

Військовий оглядач назвав найефективніші системи у боротьбі з "Шахедами": дивіться відео

Крім того, добре ліквідує дрони-камікадзе британський комплекс Alvis Stormer з малим радіусом дії.

Україні передавали ці комплекси, але не в такій кількості як зокрема ЗСУ Gepard,

– наголосив військовий оглядач.

Важливо розуміти, що дрони-камікадзе – це не функціонал ЗРК Patriot, а перехоплюють їх саме установки малого радіуса дії.

"Постачання таких систем є дуже важливим для нас. Адже вони дозволять створити якомога щільніший буфер безпеки саме для дронів "Шахед-136", – пояснив Олександр Коваленко.

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