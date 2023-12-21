Защищают небо и из суши, и на воде: в Украине сформировали новые мобильные группы ПВО

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о создании новых мобильных групп. В Северной операционной зоне они защищают украинское небо не только на суше, но и на воде.

По словам Наева, у мобильных огневых групп есть одна задача – не допустить пролета вражеских БПЛА из своей зоны ответственности. В то же время военные моряки уверяют, что у вражеских беспилотников все меньше шансов добиваться определенных целей.

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Новые мобильные группы

Сергей Наев рассказал об образовании новых мобильных огневых групп, защищающих украинское небо в Северной операционной зоне. По словам Наева, военные моряки из состава отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство.

Я лично наблюдал несколько раз и был причастен к повышению их эффективности,

– заверил генерал-лейтенант.

Сергей Наев пока не обнародует подробную информацию о работе таких групп. В частности, это касается того, сколько целей они записали на свой счет.

Впрочем, на кадрах видео из соцсетей Сергея Наева демонстрируется флагман киевского дивизиона речной флотилии МБАК-08 "Буча" – малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 "Гюрза-М".

Создание новых мобильных огневых групп ПВО: смотрите видео

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