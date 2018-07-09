Пышнотелая Эшли Грэм снялась топлесс для рекламы купальников: фото и видео

Одна из самых известных plus size моделей Эшли Грэхем снялась в рекламе купальников бренда Swimsuits for All.

30-летняя Эшли позировала на пляже в разных бикини, в также для одного кадра модель снялась топлес, пишет Maxim.

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Бэкстейдж фотосессии можно посмотреть в видеоролике, опубликованном накануне на официальном YouTube-канале издание Sports Illustrated Swimsuit.

Эшли Грэм

Допис, поширений Swimsuits For All (@swimsuitsforall) 7 Лип 2018 р. о 7:30 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 4 Лип 2018 р. о 7:49 PDT

Эшли Грэм для Sports Illustrated Swimsuit: видео