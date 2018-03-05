Пышнотелая модель Эшли Грэм обнажила грудь на церемонии Оскар: откровенные фото

Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм еще раз удивила всех ярким и откровенным образом, который продемонстрировала на престижной церемонии "Оскар 2018".

Соответствующие фото появились на странице Instagram.

Эшли Грэм выбрала для мероприятия платье красного цвета с пикантным вырезом на пышной груди. Кроме этого, в вечернем платье знаменитость игриво обнажила ногу. Откровенный образ модель дополнила обувью на каблуке и украшениями.

Читайте также: Известная модель plus-size показала зажигательный танец в бикини: видео

Это одно из любимых моих платьев для Vanity Fair,

– подписала фото Эшли Грэм.

Сторонники модели с восторгом отреагировали на новый образ. В то же время критики назвали яркий "лук" Эшли Грэм "нарядом на грани пошлости".