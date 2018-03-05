Пышнотелая модель Эшли Грэм обнажила грудь на церемонии Оскар: откровенные фото
Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм еще раз удивила всех ярким и откровенным образом, который продемонстрировала на престижной церемонии "Оскар 2018".
Соответствующие фото появились на странице Instagram.
Эшли Грэм выбрала для мероприятия платье красного цвета с пикантным вырезом на пышной груди. Кроме этого, в вечернем платье знаменитость игриво обнажила ногу. Откровенный образ модель дополнила обувью на каблуке и украшениями.
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Это одно из любимых моих платьев для Vanity Fair,
– подписала фото Эшли Грэм.
Сторонники модели с восторгом отреагировали на новый образ. В то же время критики назвали яркий "лук" Эшли Грэм "нарядом на грани пошлости".
Источник: 24 Канал
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