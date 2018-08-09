Пышнотелая модель Тесс Холлидей показала, как она тренируется: потрясающее видео

Популярная модель plus-size Тесс Холлидей показала, что занимается спортом. Это не единственное видео, на котором видно тренировки американской манекенщицы.

Тесс Холлидей – самая пышнотелая модель в мировом шоу-бизнесе. Поэтому ее поклонники считали, что звезда то и делает, что поддерживает свои формы вкусностями.

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Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 12 Лип 2018 р. о 4:53 PDT

Однако Тесс удивила своих поклонников роликом, на котором она активно выполняет физические упражнения во дворе. Звезда качала руки при помощи двух 6-литровых бутылок с водой, качала пресс и мышцы рук и ног. На видео видно, что тренировка дается Тесс Холлидей нелегко, однако она все же не сдалась и выполнила весь комплекс упражнений.

"Увидев свое тело с некоторых ракурсов, я почувствовала себя плохо сначала, а тогда пришлось напомнить себе, кто я. Мы работаем. Вот некоторые из шагов, которые я отработала сегодня. Обратите внимание на основные движения, поскольку они являются основными, когда пытаешься сделать сильное тело. Так, целью успешного путешествия является достижение устойчивых целей. Начните строить все с малого", – отметила Тесс Холлидей.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 8 Сер 2018 р. о 4:13 PDT

Такое сообщение изрядно удивило фанатов пишнотелой модели. Ведь она является ярым сторонником мнения, что женщина красивая с любыми формами. Тесс Холлидей даже судилась с компанией, которая использовала ее изображение для фоторедактора: программа вдвое уменьшила талию модели, что вызвало возмущение у звезды.