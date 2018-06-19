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Пышнотелая модель Тесс Холлидей удивила необычным цветом волос: фото

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Пышнотелая модель Тесс Холлидей
Пышнотелая модель Тесс Холлидей / People

Популярная американская модель plus-size Тесс Холлидей любит удивлять поклонников новыми снимками из повседневной жизни. Звезда показала в социальной сети свой необычный образ.

Тесс Холлидей – одна из самых пышнотелых моделей мира. Звезда не только не стесняется своей фигуры, но и пропагандирует любить себя в любом весе. Кроме этого, манекенщица побуждает своих сторонников к экспериментам во внешности и стиле, так как сама примеряет довольно необычные образы для фотосессий.

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Очаровательная Тесс выложила в Instagram снимки, на которых она позирует перед камерой с ярким "луком" в стиле русалки. Знаменитость украсила необычную прическу с волнистыми волосами синими цветами, что выглядело очень эффектно. Стильный макияж и соблазнительное декольте в наряде завершили образ Тесс Холлидей.

Известно, что фотосессию звезда провела в столице Великобритании. За считанные часы стилист и подруга Тесс создала для модели непревзойденный образ, который запомнится надолго поклонникам манекенщицы.

Приземлилась в Лондоне 3 часа назад, а тогда моя прекрасная, талантливая подруга Неся превратила меня в русалку моих мечтаний,
– написала Тесс Холлидей.

 

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 

 

Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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