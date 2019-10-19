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      Пытали мужчину и закрыли в багажнике: 2-м полицейским с Киевщины объявили подозрение

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      Двум полицейским Васильковского отдела полиции Киевщины сообщили о подозрении в истязании мужчины. К пыткам правоохранители прибегли из-за того, что мужчина начал с ними словесный спор на остановке общественного транспорта.

      Инцидент с пытками мужчины произошел еще в декабре 2018 года. Пытки продолжались около 4 часов, напомнил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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      Во время этого спора полицейские применили к мужчине слезоточивый газ и начали избивать его прикладом автомата. При этом вокруг было немало прохожих и автомобилей, но правоохранителей это не смущало.

      Смотрите видео нападения правоохранителей на мужчину:

      После столкновения на остановке полицейские надели на мужчину наручники, вывезли его в безлюдное место Васильковского района, где продолжили жестоко избивать. А потом вообще закрыли мужчину в багажнике, ударив прикладом автомата по голове.

      Мужчину начали разыскивать родственники и обратились за помощью в тот самый Васильковский отдел полиции, где работали нынешние подозреваемые. Кстати, полицейские вернули потерпевшего именно в этот отдел, выписав ему протоколы об админнарушении.

      Преступление хотели скрыть, от ответственности убежать. Но не получится. Потому что когда говорится о нарушениях прав человека, его достоинства, причинении нравственных и физических страданий гражданину, реакция может быть только одна – привлечение к ответственности,
      – подчеркнул Труба.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пытки Полиция Государственное бюро расследований Роман Труба Расследования Криминальные новости Новости Киева
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