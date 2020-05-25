Работа над планированием Львовской ОТО выходит на новый этап, – Садовый

Андрей Садовый заявил, что многолетняя работа над планированием Львовской ОТО выходит на новый этап. Противники ОТО утверждают, что некоторые городки, которые входят в состав Львова, могут сами себя обеспечить. Однако статистика свидетельствует об обратном. В частности, речь идет о Винниках и Брюховичах.

Язык цифр говорит больше пустых популистских лозунгов, сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.

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Многолетняя работа над планированием Львовской ОТО выходит на новый этап – формирование единой общины,

– написал Садовый.

Он напомнил, что противники Львовской ОТО утверждают, что некоторые населенные пункты, которые есть в составе Львова, самодостаточны. Поэтому смогут с легкостью себя обеспечивать.

Винники не способны содержать себя сами

По словам мэра Львова, в 2019 году город потратил на функционирование городка, образование, медицину, культуру и прочую инфраструктуру 132 миллиона гривен.

Между тем от Винник поступило налогов на сумму 27 миллионов гривен. Из них 4 миллиона – табачная фабрика. Разница – больше 100 миллионов гривен.

Садовый удивляется, как Винники смогут покрывать такую разницу, если станут самостоятельными.

Похожая ситуация с Брюховичами

В 2019 году Львов инвестировал в Брюховичи 39,5 миллионов гривен. Поселок заплатил налогов на 16,5 миллионов. И этот населенный пункт пока не показывает возможности успешно существовать без дополнительной помощи.

Что известно о Львовской ОТО