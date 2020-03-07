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      Работниц завода перевоплотили в героинь полотен известных художников

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      Завод на Днепропетровщине необычно поздравил своих сотрудниц с Международным женским праздником. Женщины стали главными героинями известных во всем мире картин Леонардо да Винчи, Густава Климта, Фриды Кало, Яна Вермера и других.

      Работницы сами выбирали образ для фотосессии, пишет 34.ua.

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      Героинями проекта стали сотрудницы компании из Днепра, Никополя и Новомосковска. На фотографиях женщины позируют в старинной одежде, с тематическими прическами за рабочим местом: кто-то за рулем крана, на фоне труб и производственного цеха.

      Специалист управления по планированию производства Александра Есипова / Фото: Интерпайп

      Эмалировщица Ирина Шевченко / Фото: Интерпайп

      Машинистка крана Юлия Чайка / Фото: Интерпайп


      Инженер-программист Ольга Жукова / Фото: Интерпайп

      Машинистка крана колесопрокатного цеха Светлана Червоноштан / Фото: Интерпайп

      Сортировщица-сдатчик металла цеха нефтегазового сортамента Марина Пугачева / Фото: Интерпайп

      Машинистка крана Елена Тищенко / Фото: Интерпайп

      К слову, это уже не первый проект к 8 марта. В 2019 году сотрудницы завода примерили на себя национальные образы стран, куда компания поставляет трубную и колесную продукцию.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Днепра 8 марта Новости культуры
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