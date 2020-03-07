Работниц завода перевоплотили в героинь полотен известных художников
Завод на Днепропетровщине необычно поздравил своих сотрудниц с Международным женским праздником. Женщины стали главными героинями известных во всем мире картин Леонардо да Винчи, Густава Климта, Фриды Кало, Яна Вермера и других.
Работницы сами выбирали образ для фотосессии, пишет 34.ua.
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Героинями проекта стали сотрудницы компании из Днепра, Никополя и Новомосковска. На фотографиях женщины позируют в старинной одежде, с тематическими прическами за рабочим местом: кто-то за рулем крана, на фоне труб и производственного цеха.
Инженер-программист Ольга Жукова / Фото: Интерпайп
К слову, это уже не первый проект к 8 марта. В 2019 году сотрудницы завода примерили на себя национальные образы стран, куда компания поставляет трубную и колесную продукцию.