Работниц завода перевоплотили в героинь полотен известных художников

Завод на Днепропетровщине необычно поздравил своих сотрудниц с Международным женским праздником. Женщины стали главными героинями известных во всем мире картин Леонардо да Винчи, Густава Климта, Фриды Кало, Яна Вермера и других.

Работницы сами выбирали образ для фотосессии, пишет 34.ua.

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Героинями проекта стали сотрудницы компании из Днепра, Никополя и Новомосковска. На фотографиях женщины позируют в старинной одежде, с тематическими прическами за рабочим местом: кто-то за рулем крана, на фоне труб и производственного цеха.

Специалист управления по планированию производства Александра Есипова / Фото: Интерпайп

Эмалировщица Ирина Шевченко / Фото: Интерпайп

Машинистка крана Юлия Чайка / Фото: Интерпайп



Инженер-программист Ольга Жукова / Фото: Интерпайп

Машинистка крана колесопрокатного цеха Светлана Червоноштан / Фото: Интерпайп

Сортировщица-сдатчик металла цеха нефтегазового сортамента Марина Пугачева / Фото: Интерпайп

Машинистка крана Елена Тищенко / Фото: Интерпайп

К слову, это уже не первый проект к 8 марта. В 2019 году сотрудницы завода примерили на себя национальные образы стран, куда компания поставляет трубную и колесную продукцию.