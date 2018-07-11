Работники FIAT объявили забастовку из-за перехода Криштиану Роналду в "Ювентус"

Работники автоконцерна FIAT недовольны, что завышенную (по их мнению) зарплату Криштиану Роналду в "Ювентусе" будет выплачиваться именно их завод. Поэтому они решили объявить забастовку.

Забастовка работников запланирована с 10:00 часов воскресенья, 15 июля, в 18:00 часов вторника, 17 июля.

Читайте также: 450 голов и 16 трофеев. "Реал" трогательным видео попрощался с Роналду

"Это недопустимо, что компания тратит сотни миллионов евро на покупку игрока, пока сотрудники переживают трудные экономические времена. Нам говорят, что наступили тяжелые времена, сокращаются социальные обязательства компании перед сотрудниками, в то же время инвестируются огромные деньги в футболиста. Нам говорят затянуть пояса, но разве это справедливо? Когда мы говорим, что нам нужен курорт для отдыха работников, нам рассказывают про трудные времена и нехватку средств. Несправедливо, когда человек получает миллионы за игру за счет тех, кто тяжело работает, но с трудом доживает от зарплаты до зарплаты. У нас один работодатель, подобная разница в зарплатах недопустима. Сотрудники FIAT зарабатывали компании ее сегодняшнее состояние. Нам следует инвестировать в новые модели автомобилей, что обеспечит будущее тысяч людей, а не одного футболиста. Компания должна ставить интересы работников на первое место, это должно быть целью. Сегодня это не так, владельцам интереснее мир футбола и развлечений", – говорится в заявлении профсоюза автопроизводителей.

Напомним, переход Криштиану Роналду обошелся "Ювентусу" в 100 миллионов евро. Еще 12 миллионов евро – это налоги на переход. Зарплата португальца в новом клубе составит около 31 миллиона евро в год. По данным СМИ, чтобы обойти финансовый фэйр-плей, часть этих средств игроку будет платить FIAT под видом спонсорского контракта. Автоконцерном владеет холдинг Exor, которому принадлежит и "Ювентус".