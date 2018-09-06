Работники крупнейшего аэропорта Европы по-особому отметили годовщину Фредди Меркьюри: видео

5 сентября легендарному певцу и фронтмену группы "Queen" Фредди Меркьюри могло бы исполниться 72 года. По такому случаю работники аэропорта "Хитроу" в Великобритании, решили сделать особый флешмоб.

Как сообщает официальный сайт группы, по случаю дня рождения легендарного Фредди Меркьюри грузчики крупнейшего в Европе аэропорта станцевали под песню "I Want to Break Free". При этом мужчины нарядились в неоново-желтые пиджаки, белые брюки и майки. Чтобы быть более похожими на покойного музыканта, грузчики прикрепили накладные усы такой формы, которую любил Фредди Меркьюри.

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В таких ярких образах мужчины станцевали прямо посреди зала ожидания в аэропорту. Увидеть оригинальное выступление смогли пассажиры, ожидавшие свой рейс в 5 терминале.

Смотрите выступление грузчиков "Хитроу" под песню Фредди Меркьюри "I Want to Break Free" (видео):

Известно, что место для особого флешмоба выбрали не случайно, ведь именно в 5 терминале "Хитроу" Фредди Меркьюри когда-то работал.

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"Фредди Меркьюри несомненно является рок-легендой. Это абсолютно логично, что мы спланировали празднование дня рождения в аэропорту "Хитроу", ведь он когда-то здесь работал грузчиком", – рассказал участник флешмоба Адам Дьюи.