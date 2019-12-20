Работу Центрального железнодорожного вокзала Киева остановили: что случилось
В помещениях вокзала ищут взрывчатку. В 14:20 поступило анонимное сообщение о его заминировании.
Сейчас всех работников и пассажиров эвакуировали с железнодорожного вокзала. Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.
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Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы,
– говорится в сообщении.
В ведомстве просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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