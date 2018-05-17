Рада приняла закон о трансплантации
Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации. Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.
За соответствующий проект закона №2386а-1 во время пленарного заседания утром 17 мая проголосовало 255 народных депутатов.
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Законом вносятся изменения в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека, который, в частности, предусматривает презумпцию несогласия – изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия.
Этот документ дает дорогу внедрению системы трансплантологии в Украине, вводит должность трансплант-координатора.
Действие документа распространяется на:
донорство крови и ее компонентов и деятельность, связанную с их использованием;
трансплантацию половых желез, репродуктивных клеток и живых эмбрионов,
аутотрансплантацию;
имплантацию;
изъятие анатомических материалов для диагностических и научных исследований;
деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Минздравом;
изготовление биоимплантатов и ксеноимплантатов.
Закон предусматривает, что трансплантация будет бесплатной, кроме гемопоэтических стволовых клеток.
В соответствии со статьей 16 закона каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после его смерти.
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Рада установила, что все сведения относительно согласия или несогласия на донорство вносятся в Единую государственную информационную систему.
Согласно законопроекту, отметки о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство и об изменении этого волеизъявления по желанию лица вносятся в паспорт гражданина Украины или водительские права.
Закон предусматривает создание Единой государственной информационной системы трансплантации.
Также закон определяет группы людей, которые не смогут быть донорами: это дети-сироты, люди, личность которых не установлена, и участники АТО.
Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.