Рада приняла закон о трансплантации

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации. Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.

За соответствующий проект закона №2386а-1 во время пленарного заседания утром 17 мая проголосовало 255 народных депутатов.

Читайте также: Пересадка органов: почему украинцев до сих пор пугают "черными трансплантологами"

Законом вносятся изменения в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека, который, в частности, предусматривает презумпцию несогласия – изъятие органа для трансплантации после смерти возможно только в случае письменного прижизненного согласия.

Этот документ дает дорогу внедрению системы трансплантологии в Украине, вводит должность трансплант-координатора.

Действие документа распространяется на:

донорство крови и ее компонентов и деятельность, связанную с их использованием;

трансплантацию половых желез, репродуктивных клеток и живых эмбрионов,

аутотрансплантацию;

имплантацию;

изъятие анатомических материалов для диагностических и научных исследований;

деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Минздравом;

изготовление биоимплантатов и ксеноимплантатов.

Закон предусматривает, что трансплантация будет бесплатной, кроме гемопоэтических стволовых клеток.

В соответствии со статьей 16 закона каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после его смерти.

Читайте также: Впервые в мире хирурги провели сложную операцию на мужских половых органах

Рада установила, что все сведения относительно согласия или несогласия на донорство вносятся в Единую государственную информационную систему.

Согласно законопроекту, отметки о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство и об изменении этого волеизъявления по желанию лица вносятся в паспорт гражданина Украины или водительские права.

Закон предусматривает создание Единой государственной информационной системы трансплантации.

Также закон определяет группы людей, которые не смогут быть донорами: это дети-сироты, люди, личность которых не установлена, и участники АТО.

Закон вступает в силу через 1 год после опубликования.