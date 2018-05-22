Рада ввела наказание за нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов

За нелегальную продажу билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве предусмотрен штраф от 510 до 5100 гривен.

Об этом информирует пресс-служба Верховной Рады Украины.

Цель закона – охрана прав интеллектуальной собственности УЕФА, связанных с проведением в Украине финала Лиги чемпионов и финала женской Лиги чемпионов.

Сообщается, что в законе предусматривается штраф от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан за несанкционированную продажу билетов на матчи и конфискацию таких билетов.

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Вместе с этим, запрещается использование других объектов права интеллектуальной собственности УЕФА, а также похожих на них объектов.

В Верховной Раде говорится о продаже неуполномоченным лицом, рекламировании возможности приобретения, а также использовании билетов в розыгрышах для продвижения услуг или продукции.

Запрещается также публичная демонстрация мероприятий и использование записей матчей в коммерческих целях без разрешения УЕФА, а также все действия, "имеющие целью использование репутации" УЕФА и финала Лиги чемпионов в коммерческих целях и без соответствующего разрешения.

Кроме этого, в законе есть информация о том, что "коммерческая территория должна быть свободной и не содержать никакой рекламы, размещенной без разрешения УЕФА".

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К слову, болельщики "Реала" отказываются лететь в Киев на финал Лиги Чемпионов. Более двух тысяч фанов испанского футбольного клуба уже сдали свои билеты на матч "Реал" – "Ливерпуль", который состоится 26 мая.



Все – из-за проблемы с размещением в Киеве. Любители футбола возмущены стоимостью жилья в столице Украины.



Руководство мадридского клуба выделило фанам, которые имеют абонементы на матчи "Реала", почти 13 тысяч билетов на финал Лиги Чемпионов. Однако фаны продолжают от них отказываться. Также обещают жаловаться в Союз европейских футбольных ассоциаций.