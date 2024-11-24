Российский военный, который участвовал в войне против Украины, постирал свою одежду в радиоактивной воде. После этого его тело начало разлагаться.

Об этом рассказал адвокат Петр Портнягин российскому изданию URA, сообщает 24 Канал. По словам адвоката, россиянин не сразу понял, где постирал свою одежду.

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Некроз и разрушение костей после "ванны" с радиацией

Инцидент произошел после плавания, когда оккупант решил постирать вещи на борту корабля, не подозревая, что вода была радиоактивной.

Через несколько дней у него проявились тяжелые симптомы: некроз тканей и разрушение костей.

Оккупант из Екатеринбурга имеет значительный опыт службы в армии России. В 1990-х годах он получил ранение в голову, причем пулю так и не смогли удалить.

Кроме того, он служил на технически неисправном авианосце "Адмирал Кузнецов" и был на месте трагедии подводной лодки "Курск".

Во время войны против Украины он получил контузию и осколочные ранения. Сейчас его состояние настолько критическое, что оккупант планирует увольняться со службы по состоянию здоровья, сообщает адвокат.

К слову, российские военные более месяца находились в зоне отчуждения, где рыли окопы в Рыжем лесу. После того, как враг покинул Чернобыль, в Рыжем лесу зафиксировали аномально высокие показатели.